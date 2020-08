Minorchine: così nata la moda ideata da Charis Goretti

Minorchine: un’avventura iniziata per scherzo è diventata un lavoro a tempo pieno. La felice intuzione di Charis Goretti

Può un last minute cambiarti la vita? A Charis Goretti è successo così. Dieci anni fa è atterrata a Minorca e da allora è tutto un via vai Roma/Mahón. Nell’isola eletta a posto del cuore le è davvero successo di tutto: dalla proposta di matrimonio al colpo di fulmine per le Avarcas, sandali in cuoio con cui oggi fa ancora moltissima strada. Anello al dito a parte, tornare con dieci paia di scarpe nuovissime in valigia, non è roba per tutti. Noi le chiamiamo “minorchine” e da un paio d’anni sono un must di stagione anche in Italia. Una tendenza – nuova e coloratissima – arrivata senza dubbio grazie anche al suo zampino. Con una laurea in giurisprudenza, un master in economia e un posto in azienda, Charis a un certo punto si è data alla moda!