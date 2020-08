Michele Bertacco rilancerà il brand Haier in Europa

Michele Bertacco nominato Senior Brand Manager Emea e Russia di Haier: Si occuperà di sviluppare il posizionamento premium in tutti i settori

Michele Bertacco è stato nominato Senior Brand Manager di Haier per Europa, Medio Oriente, Africa e Russia. Il Gruppo Haier Smart Home è il primo gruppo di elettrodomestici al mondo*.

Forte di una lunga esperienza nell’ambito del marketing, della comunicazione e del branding, oltre che dello sviluppo e del lancio di progetti e di prodotti innovativi, Michele Bertacco, classe 1976, ha ricoperto nel corso della sua carriera vari ruoli manageriali in aziende e start-up innovative e a forte contenuto tecnologico.

Dopo la laurea con lode all’Università Cattolica di Milano, il Master conseguito in Corporate Communication presso Burson Marsteller e gli approfondimenti in Statistica presso SDA Bocconi e Investor Relations presso Borsa Italiana, Bertacco ha avviato la propria carriera in SEC, tra le prime 50 agenzie di Relazioni Pubbliche al mondo, seguendo sia progetti di comunicazione di prodotto che digitale per Gruppi internazionali.

Approda nel 2005 in Esprinet, distributore di tecnologia tra i primi 10 al mondo, ricoprendo per diversi anni l’incarico di Direttore Marketing ed Investor Relations, occupandosi tra l’altro, quale Direttore Sales and Marketing, del rilancio del brand Nilox, trasformandolo da un iniziale business di informatica in Italia ai vertici della mobilità elettrica in Europa, anticipando il successo di action cam prima e monopattini elettrici poi. Per il gruppo ha ricoperto il ruolo anche di Amministratore di Nilox GmbH per il business tedesco.

Dopo aver ricoperto nel 2019 il ruolo di Chief Marketing Officer di Vitesy, start-up attiva nel monitoraggio della qualità e nella purificazione dell’aria che ha raggiunto il record di raccolta fondi su Kickstarter, Michele Bertacco si è unito nel 2020 al Gruppo Haier con l’obiettivo sviluppare la presenza e l’awareness del brand Haier in tutti i settori di business e all’interno dei punti di contatto con il consumatore, sviluppando una strategia che parta dal linguaggio visual fino all’esecuzione della strategia go-to-market, attivando tutti gli strumenti di marketing online e offline.

Il Ruolo assunto da Bertacco prevede il coordinamento delle attività in Europa, Medio Oriente, Africa e Russia.

“Ringrazio Haier per l’opportunità e mi metto al servizio di questo ambizioso Gruppo con entusiasmo – ha sottolineato Michele Bertacco – mi unisco a un team di talenti, conscio del fatto che la premiumness che il Brand persegue è già garantita dalla sua superiore qualità dei prodotti e dalla chiara visione del futuro”.

*Con una quota di mercato per volumi di vendita del 15,7% nei grandi elettrodomestici

Fonte: Euromonitor International Limited; retail volume sales in units based on 2019 data.

Haier Europe

Haier Europe è parte del gruppo Haier Smart Home, marchio n.1 al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici e inclusa tra le aziende Fortune Global 500. Quotata alla Borsa di Shanghai (SHA: 600690) dal 1993, Haier Smart Home è presente in tutti e 5 i continenti con 25 parchi industriali, 10 centri di ricerca e sviluppo e circa 100.000 dipendenti. L’azienda ha ottenuto ricavi per circa 200 miliardi RMB nel 2019 e conta su una forza vendita globale presente in più di 160 Paesi.

La visione di Haier è diventare il leader globale nell’IoT al servizio delle soluzioni smart in ambito domestico. Haier Smart Home è la prima azienda cinese a fare il proprio ingresso nell’ottobre 2018 nel D-Share Market del China Europe International Exchange (CEINEX D-Share Market) di Francoforte con l’obiettivo di promuovere il brand e supportare la crescita del business a livello internazionale e in Europa, dove l’azienda commercializza prodotti a marchio Candy, Hoover, Haier, Rosières, GE Appliances and Fisher&Paykel. Il quartier generale di Haier Europe è a Brugherio (MB), in Italia.