I Watt vincono Castrocaro e volano a Sanremo Giovani

I Watt vincono il Festival di Castrocaro e volano verso Sanremo Giovani: il gruppo si è aggiudicato un’audizione per la prossima edizione del Festival

Vengono da Milano e hanno incantato giudici e pubblico con la loro versione di “Rolls Royce” di Achille Lauro e con un accenno di “Vacanze romane” dei Matia Bazar.

Sono i Watt ad essersi aggiudicati la 63esima edizione del Festival di Catrocaro, andato in onda su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio 2 ieri sera. Il quartetto ha avuto la meglio sugli altri concorrenti con il brano “Fiori da Hiroshima”.

“Il brano – raccontano alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – è nato un anno fa da un giro di chitarra registrato al cellulare. Era un momento delicato personalmente per alcuni di noi, da lì ci è venuto il senso del brano. Nessuno conosce le difficoltà di essere giovani in generale, e giovani oggi, come i ragazzi stessi. Siamo spesso etichettati come superficiali, persi nei social, nell’apparire e nelle cose materiali. Ma in realtà dentro di noi c’è un bel casino. Per questo cerchiamo di portare fuori qualcosa di buono dalla nostra bomba nucleare interiore”.

Con il successo di Castrocaro sono ammessi di diritto all’audizione dal vivo del 71° Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove proposte’.

Condotto da Stefano De Martino, quello che può essere definito come il primo talent della musica italiana ha visto ‘affrontarsi’ otto giovani musicisti che si sono alternati sul palco esibendosi live con la band e in alcuni momenti anche con la giuria artistica composta da Bugo, da Maria Antonietta, dal produttore artistico Taketo Gohara e da Riccardo Zanotti, voce e chitarra dei Pinguini Tattici Nucleari. I loro giudizi sono stati sommati a quelli degli esperti di Rai Radio 2 e agli ascolti in streaming del pubblico sulla piattaforma TimMusic.

Giovanissimi i Watt sono la 15enne Greta Elisa Ravelli Rampoldi (voce), Matteo Ravelli Rampoldi (19 anni), Luca Corbani e Luca Vitariello (entrambi 21 anni). La loro carriera è iniziata nel 2013, in oratorio.

In seconda e terza posizione si sono classificati rispettivamente Niccolò Dainelli, in arte Daino e l’ex Amici Stefano Farinetti, in arte Neno, entrambi di 21 anni. Il premio ‘Siae’ è andato invece al 20enne Federico Castello, in arte Fellow con il singolo ‘Fire’. Tanti consensi anche per Jacopo Ottonello (in arte Jacopo), Laura Fantauzzo (in arte Laura), Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello) e Nadia D’Aguanno.