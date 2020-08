Villa Carpegna diventa Il Giardino delle Fiabe

Il Giardino delle Fiabe dal 28 al 30 agosto a Villa Carpegna: t re giornate dedicate ai più piccoli con spettacoli itineranti, burattini, workshop e circo

Dal 28 al 30 agosto la cornice di Villa Carpegna accoglierà “Il Giardino delle Fiabe”, un Festival per bambini organizzato dall’Associazione “Le Chat Noir” e la direzione artistica di Annabella Calabrese, che la trasformerà in un vero e proprio parco a tema con vocazione culturale, un Giardino Incantato, popolato da personaggi provenienti dalla tradizione fiabesca italiana e con attività che riguardino i più piccoli da vicino, mirate al loro intrattenimento, ma al tempo stesso, alla loro formazione culturale.

Per tre giorni, dunque, dal mattino alla sera, Villa Carpegna farà da teatro a workshop, spettacoli di circo e storytelling e a tre spettacoli itineranti ispirati alle fiabe di tradizione italiana, eventi completamente gratuiti ma fruibili tramite prenotazione obbligatoria.

Si comincia alle ore 11 di venerdì 28 Agosto con il Workshop di Creazione di Burattini tenuto da Leonardo D’Angelo, per imparare a costruire burattini utilizzando materiali di riciclo, seguito nelle giornate successive dal Workshop “Inventa una storia”, tenuto da Annabella Calabrese e Daniele Esposito, per dar via libera alla fantasia e all’immaginazione e inventare una fiaba grazie a due esperti di Teatro per bambini (29 Agosto, ore 11) e dal Workshop di yoga ed educazione al movimento per bambini, tenuto da Sabina Parisi (30 Agosto ore 11).

Si prosegue alle 15 con “Le fiabe del Pisolino” una serie di spettacoli di narrazione e burattini adatti ai bambini dai 3 ai 7 anni diretti e interpretati da Annabella Calabrese (la Principessa Bellinda), con la partecipazione di Leonardo D’Angelo (il Mastro Burattinaio), in cui la principessa Bellinda racconterà una fiaba ai più piccoli, accompagnata da dei simpatici burattini, sfruttando la location e offrendo ai genitori la possibilità di sedersi sul prato con teli o coperte, per permettere ai più piccoli un riposino proprio in quella fascia oraria.

Al via, dunque, con “Prezzemolina” (28 Agosto ore 15), poi con “Cagliuso, ovvero La gatta senza stivali” (29 Agosto ore 15) e con “Le Tre Fate” (30 Agosto ore 15).

Inoltre, alle ore 17 di ciascuna giornata, l’evento di punta del Festival, la serie di spettacoli itineranti “Viaggio nel giardino delle fiabe” di Annabella Calabrese e Daniele Esposito: ogni giorno i bambini potranno incontrare e conoscere da vicino i personaggi provenienti dalla nostra tradizione fiabesca, come la povera Giricoccola, maltrattata dalle sorelle invidiose, o la viziata Renzolla, che per i suoi capricci verrà trasformata in una capra. Gli stessi personaggi delle fiabe accompagneranno i bambini alla scoperta delle loro storie e, in concomitanza, alla scoperta dei vari splendidi scorci all’interno della Villa. Ogni giornata prevederà la rappresentazione di quattro diverse fiabe tratte dal patrimonio popolare italiano rivisitate e adattate ai bambini di oggi, attraverso quattro diverse location della Villa. Si inizia con “Le Fiabe del Venerdì – Storie di ragazze coraggiose, di bimbe golose e di principi alla ricerca di spose” (28 Agosto, ore 17), per continuare con “Le Fiabe del Sabato – Storie di pigri e svogliati bambini, di Re un po’ malandrini e di magici e simpatici gattini” (29 Agosto ore 17) e terminare con “Le Fiabe della Domenica – Storie di bimbe ingrate, di fanciulle maltrattate e di vecchie in giovani trasformate” (30 Agosto ore 17).

A concludere ciascuna giornata, alle ore 18.30, una diversa performance di Circo, poco prima del tramonto, a cura di Gianluigi Capone (Docente della Scuola Romana di Circo) nelle giornate del 28 e 30 Agosto e di Pierfrancesco Scannavino il 29 Agosto (sempre alle 18.30).

Grande elemento di innovazione dell’evento sarà l’APP dal titolo “Il Giardino delle Fiabe”, alla quale sarà possibile accedere inquadrando il QR code esposto sulla cartellonistica situata all’interno della Villa. All’interno della APP i bambini potranno scoprire origini e curiosità dei personaggi protagonisti delle storie rappresentate nella Villa ma, soprattutto, potranno ascoltare attraverso apposite cuffie SILENT THEATRE, che verranno consegnate all’ingresso, l’audio in diretta durante la rappresentazione.

All’interno dell’APP i bambini potranno ammirare alcune animazioni dedicate ai protagonisti delle fiabe e accedere a contenuti video extra, mentre i genitori potranno verificare orari e locations di spettacoli, workshop e performance circensi.

“Il Giardino delle Fiabe” è organizzato dall’Associazione culturale Le Chat Noir, un’associazione giovanile attiva da anni sul territorio romano. Con numerosi spettacoli, cortometraggi e webserie prodotte, l’Associazione si è specializzata nel corso del tempo nell’elaborazione di proposte per bambini e ragazzi e in format innovativi (come, il format “Shakespeare in wine”, ma anche la serie web di recente realizzazione “Resto a casa con le fiabe”).

La regia degli spettacoli e la direzione artistica del Festival è ad opera di un giovane talento emergente: l’attrice, regista e autrice Annabella Calabrese.

Annabella Calabrese, infatti, nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Ivana nel film “Un nemico che ti vuole bene” di Denis Rabaglia (presentato al 71° Festival di Locarno e adesso in onda su Sky) insieme a illustri colleghi come Diego Abatantuono e Sandra Milo, oltre ad aver un consolidato trascorso in veste di attrice, è un talento emergente anche nel campo della scrittura (è risultata vincitrice dei contributi selettivi alla sceneggiatura del MIBACT con il progetto di serie tv “Dreamland”) e della regia (il suo format “Shakespeare in wine” ha avuto negli ultimi dieci anni grande successo di critica e di pubblico). Sua, dunque, l’ideazione del Festival “Il Giardino delle Fiabe” e la scrittura e la regia di ciascun spettacolo teatrale che la vedrà partecipe anche in veste d’attrice.

Ad affiancarla nella scrittura e sul fronte organizzativo Daniele Esposito, anche lui insieme alla Calabrese ideatore del Festival, regista e autore e vincitore di numerosi premi con il progetto “A little Bullet” tra cui il Premio Amarcort 2016, la Menzione Speciale Pitch in The Day Roma Creative Contest 2017 e il Canary Islands International Film Market 2018.

A completare il cast artistico Anna Lisa Amodio, Tommaso Busiello, Giovanna Cappuccio, Rossella Celati, Leonardo D’Angelo, Andrea Ferrara, Irena Goloubeva, Chiara Laureti, Davide Paciolla, Pierfrancesco Scannavino ed Eleonora Segaluscio per gli spettacoli Teatrali e Gianluigi Capone, docente della Scuola Romana di Circo (partner tecnico del progetto), per le performance circensi. A completare, infine, l’ensemble artistico e tecnico la docente di Yoga per bambini Sabina Parisi, la giovane scenografa Teresa Fano e il sound designer Matteo Botticelli.

Tutte gli eventi previsti nell’ambito del Festival “Il Giardino delle Fiabe” saranno svolti in totale sicurezza e nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid19. Per questa ragione è essenziale la prenotazione tramite Eventbrite o tramite l’App ufficiale dell’evento e si consiglia ai genitori di portare teli o stuoie con cui accomodarsi sul prato. Gli spettacoli, inoltre, saranno accessibili anche per persone con mobilità ridotta ed è disponibile un canale per audiodescrizione per i non vedenti da prenotare, previa disponibilità posti, compilando l’apposito form al momento della prenotazione.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.ilgiardinodellefiabe.info o a scaricare l’App ufficiale dell’evento.