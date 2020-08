Terra dei fuochi: diminuiscono i roghi

Diminuiscono i roghi nella Terra dei fuochi secondo il report del bimestre giugno-luglio 2020: sono 223 in meno rispetto al 2019

Sono stati 194 i roghi nel bimestre giugno-luglio 2020, 417 nello stesso periodo del 2019. Il dato, presentato oggi al termine di una riunione della Cabina di regia “Terra dei fuochi”, evidenzia una netta diminuzione del fenomeno nelle provincie di Napoli e Caserta. Più contenuta per il mese di giugno (166 roghi contro 192), molto più marcata per il mese di luglio (28 incendi contro 225).

Il report presentato nella prefettura di Napoli ha rilevato che gli eventi incendiari, sia pure ridotti di numero, si sono concentrati in aree ristrette (10 di essi, particolarmente gravi, in prossimità di insediamenti abitativi non regolari) e hanno assunto dimensioni di maggiori gravità, riguardando quantità elevate di materiali come pneumatici abbandonati e plastiche.

Sono apparsi comunque in miglioramento altri importanti indicatori: la quantità di pneumatici prelevati da Ecopneus è aumentata da circa 60 tonnellate del bimestre giugno-luglio 2019 a circa 80 tonnellate del corrispondente periodo di quest’anno; il numero di persone denunciate da 35 a 86; in lieve diminuzione, invece, il numero di aziende sequestrate: da 18 a 17.

Fondi per Giugliano e Caivano

Sono quattro i milioni di euro che il ministero dell’Ambiente trasferirà ai comuni di Giugliano in Campania e di Caivano per contrastare il fenomeno dei roghi e dei rifiuti nella Terra dei fuochi. Dovranno servire principalmente alla rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati e a veri e propri interventi strutturali come l’istallazione di nuove telecamere per la videosorveglianza, secondo un piano d’azione predisposto dagli stessi comuni.

È il contenuto dell’accordo siglato oggi tra il ministero dell’Ambiente, il prefetto di Napoli Marco Valentini, i commissari straordinari dei due comuni e l’incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti.

Alla prefettura il compito di vigilare sulla esecuzione degli interventi, che avranno subito inizio e si concluderanno entro l’estate.