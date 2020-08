Porsche Carrera Cup: Q8 Hi Perform vuole il podio

Porsche Carrera Cup: a Imola il Team Q8 Hi Perform cerca il terzo podio consecutivo. Il tracciato ha visto più volte protagonista il pilota David Fumanelli

Dopo una breve pausa estiva, i motori della Porsche Carrera Cup Italia sono pronti a riaccendersi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il prossimo 29 e 30 agosto. Lo storico tracciato di Imola è da tutti considerato estremamente tecnico, con curve e staccate di non semplice interpretazione, scenario di gare entusiasmanti e momenti epici per il mondo delle due e delle quattro ruote.

Un circuito che il pilota del team Q8 Hi Perform, David Fumanelli, conosce molto bene e sul quale punta per confermare i buoni risultati ottenuti ad oggi nel monomarca Porsche, come il quinto e il secondo posto del precedente round di Misano.

Sul circuito riminese Fumanelli non è infatti riuscito a trovare il set-up perfetto per esprimere al massimo il suo potenziale, accusando molto sottosterzo che ne ha condizionato la performance in pista, ma ciononostante ha saputo lottare e conquistare punti preziosi per la classifica generale che al momento lo vede al terzo posto, a 15 punti dalla vetta.

“Sono contento dei risultati ottenuti fino ad oggi, del resto sono terzo in classifica, ma so che ho ancora tanto da dimostrare. Credo che ad Imola, un tracciato sul quale ho avuto modo di correre più volte in passato, potrò finalmente mettermi in gioco ed essere lì, ancora una volta, a lottare per le prime posizioni. Mi sto mettendo alla prova e spero di poter regalare presto una vittoria al Team Q8 Hi Perform che sta facendo davvero un ottimo lavoro, se la meritano!” afferma David Fumanelli.

“Anche quest’anno nel nostro team abbiamo un giovane talento, vincitore del talent tv RACE! di Sky, con il quale puntiamo a grandi risultati”– sottolinea Gherardo Bisi, Direttore Marketing di Kuwait Petroleum Italia –. “I due podi consecutivi ottenuti al Mugello e a Misano da David Fumanelli dimostrano come la nostra fiducia sia stata ben riposta. Siamo sicuri che questa stagione si rivelerà davvero positiva per il team”.

