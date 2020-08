Malattie da calore: il pediatra spiega come prevenirle

Crampi, esaurimento o colpo di caldo: il pediatra spiega quali sono le malattie da calore, come si manifestano e come si prevengono

Le malattie da calore: quali sono, come si manifestano, cosa fare e come prevenirle. Le risposte alla Dire (www.dire.it) del Dottor Flavio Quarantiello, Dirigente Medico UOC di Pediatria e Adolescentologia AORN S. Pio Benevento.

Per mantenere una costante temperatura corporea il nostro organismo genera calore che disperde raffreddandosi con la sudorazione e la conduzione della cute. Questo sistema di raffreddamento naturale, quando fa molto caldo può progressivamente fallire lasciando che la nostra temperatura corporea raggiunga livelli pericolosi. Il caldo intenso, associato ad altri fattori peggiorativi (umidità, luoghi chiusi, scarsa aerazione, vestiti spessi) possono essere causa di patologie da calore quali crampi da calore, esaurimento da calore o colpo da calore, specie in età pediatrica.

Cosa sono i crampi di calore?

I crampi da calore sono contrazioni muscolari improvvise, molto dolorose, di breve durata che interessano i muscoli delle gambe, braccia, addome. Possono verificarsi durante o dopo un’attività fisica intensa in condizioni di caldo estremo e sono dovuti alla notevole perdita di liquidi e sali dovuta all’intensa sudorazione.

I bambini sono particolarmente a rischio di avere crampi da calore quando non bevono abbastanza liquidi.

Sebbene molto dolorosi, i crampi da calore non sono di per sé gravi, ma possono essere il primo segno di una più grave malattia da calore, quindi dovrebbero essere trattati immediatamente per evitare problemi.

Cosa fare:

Interrompere subito l’esercizio fisico, condurre il bambino in un luogo fresco facendolo sedere o sdraiare e offrirgli bibite contenenti zuccheri e sali minerali (cd bevande sportive). Anche lo stretching e il massaggio delicato dei muscoli coinvolti sono utili per alleviare la sintomatologia.

Che cos’è l’esaurimento da calore?

L’esaurimento da calore è una malattia da calore più grave che si realizza quando un bambino in un clima torrido o in un ambiente molto caldo (e chiuso) non ha bevuto abbastanza liquidi.

I sintomi possono includere:

aumento della sete

debolezza

vertigini o svenimento

crampi muscolari

nausea e/o vomito

irritabilità

mal di testa

aumento della sudorazione

pelle fresca e umida

elevazione della temperatura corporea (< 40°C)

Cosa fare:

Portare immediatamente il bambino in un luogo più fresco e riparato dal sole o in un’auto con aria condizionata accesa o in una zona ombreggiata.

Rimuovere i vestiti in eccesso.

Incoraggiare il bambino a bere acqua o liquidi freddi contenenti sali e zuccheri, come le bibite sportive a sorsi frequenti.

Avvolgere con un asciugamano bagnato con acqua fredda o bagnare la pelle del bambino con acqua fresca.

Chiamare il 118 o il pediatra di fiducia (un bambino che è troppo debole per bere potrebbe aver bisogno di idratazione per via endovenosa).

Se non trattato immediatamente, l’esaurimento da calore può trasformarsi in un colpo di calore, malattia molto più grave.

Che cos’è il colpo di calore?

La forma più grave di malattia da calore è il colpo di calore.

Il colpo di calore è un’emergenza medica pericolosa per la vita.

Nel colpo di calore, il corpo non può regolare più la propria temperatura che può salire fino a superare i 41,1°C, causando danni al cervello o addirittura la morte se non viene rapidamente trattato. Sono necessarie cure mediche intensive e urgenti per controllare ed abbassare la temperatura corporea.

I bambini sono a rischio di colpo di calore se sono vestiti eccessivamente o praticano attività fisica intensa quando fa molto caldo e non bevono abbastanza liquidi.

Il colpo di calore può anche verificarsi quando un bambino viene lasciato o rimane intrappolato in un’auto in una giornata calda. Quando la temperatura esterna è di 34° C, la temperatura all’interno di un’auto può raggiungere 52°C in soli 20 minuti, causando un rapido aumento a livelli pericolosi della temperatura corporea del bambino intrappolato.

Cosa fare:

Chiamare subito il 118.

I sintomi del bambino che ha un colpo di calore sono:

forte mal di testa

debolezza, vertigini

confusione

nausea

accelerazione del respiro e del battito cardiaco

perdita di conoscenza

convulsioni

poca o assenza di sudorazione

cute arrossata, calda e secca

temperatura corporea > di 40 ° C

Cosa fare nell’attesa del 118:

Portare il bambino in un’ambiente fresco o all’ombra, farlo sdraiare e sollevare gli arti inferiori.

Spogliarlo e bagnarlo con acqua tiepida

Se il bambino è vigile, immergerlo in un bagno tiepido

Se il bambino è vigile e cosciente, somministrare frequenti sorsi di bibite fresche e chiare.

Se il bambino vomita, voltalo su di un fianco per evitare il soffocamento

Non somministrare liquidi se il bambino non è vigile e cosciente.

Come prevenire la malattia da calore?

Per proteggere i bambini dalle malattie da calore: