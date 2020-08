Fortnite a tema Marvel: la quarta stagione è attiva

Fortnite lancia la stagione 4 in ritardo: la battle royal comunque ora è attiva ed è tutta a tema Marvel

La quarta stagione di Fortnite è finalmente arrivata su tutti i device (tranne quelli Apple, QUI il perché). Ha fatto penare i suoi fan con qualche ora di ritardo ma la nuova battaglia – a tema Marvel – è attiva dalle 8.00 di questa mattina.

Il motivo dello slittamento in avanti del lancio? Lo stop del funzionamento dei server durante il caricamento dell’aggiornamento per evitare il sovraccarico del sistema vista la mole di utenti in attesa, come ha spiegato prontamente Epic Games.

Come si vede dall’ultimo trailer rilasciato, la stagione 4 di Fortnite apre le porte a tutti i magici supereroi dell’universo Marvel. Thor, Iron Man, Groot, She-Hulk, Wolverine. Sono questi solo alcuni dei protagonisti della battaglia per la salvezza del mondo.

Una “guerra per il Nexus”, come viene definita da Fortnite. Gli utenti avranno la possibilità di utilizzare i poteri degli eroi per combattere. Con il nuovo pass battaglia la missione è solo una: evitare che le realtà vengano devastate da un villain che promette scintille. Si tratta di Galactus, il divoratore di mondi.

Già dal trailer sembra di essere davanti a un film della Marvel, l’hype che era nato attorno a questo aggiornamento era del tutto giustificato!

Le novità

Nell’aggioramento 14.00 che porta con sé la nuova stagione, troviamo tante novità. La prima che salta all’occhio riguarda le armi. Sono introdotti, solo per citarne alcuni, il fucile a energia e i droni delle Stark Industries. In magazzino arrivano le Decoy Grenades, la Tactical Shotgun e Pistol (Epico/Legendario). Vengono rimosse, invece, le seguenti: Shockwave Grenade, Boogie Bomb, Pump Shotgun, Bounce Pad, Bandage Cannon, Revolver, Scoped Assault Rifle, Tactical Submachine Gun, Combat Shotgun.

Nei panni degli eroi, poi, sarà possibile esplorare i loro luoghi simbolo (Il Dominio di Doom a Parco Pacifico e il Cimitero di Sentinel). Spazio alle skin con le speciali per i personaggi senza costume. Tra queste quella di Tony Stark.

La stagione 4, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà attiva fino al 12 novembre, salvo prolungamenti decisi da Epic Games.