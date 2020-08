Emily In Paris in arrivo su Netflix in autunno

Emily In Paris: la nuova serie commedia romantica sarà trasmessa il prossimo autunno in esclusiva in streaming su Netflix

Netflix ha annunciato che Emily In Paris, la nuova serie commedia romantica di cui Darren Star è ideatore, sceneggiatore e produttore esecutivo, sarà trasmessa quest’autunno in esclusiva.

Le protagoniste sono Lily Collins (L’eccezione alla regola, Fino all’osso) che recita nella serie oltre a esserne produttrice e Ashley Park (Mean Girls di Broadway, Tales of the City). Nel cast troviamo anche: Philippine Leroy-Beaulieu (Chiami il mio agente!), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony e Cleopatra), Camille Razat (Ore 15:17 – Attacco al treno) e Bruno Gouery (Doc Martin).

Le riprese sono state girate interamente a Parigi e in Francia.

“Non potevo sperare in una casa migliore di Netflix per Emily In Paris e lo stesso vale per MTV Studios. Siamo entusiasti di poter condividere Emily con il pubblico di tutto il mondo avvalendoci della copertura internazionale della piattaforma” ha affermato Star.

Sinossi

Un’ambiziosa direttrice marketing venticinquenne di Chicago ottiene inaspettatamente il lavoro dei sogni a Parigi, dove la sua azienda ha acquisito una compagnia di lusso francese e dove dovrà occuparsi di rinnovare la strategia dei social media. La nuova vita di Emily nella ville lumière è ricca di avventure ad alto tasso alcolico e sfide sorprendenti che la vedranno impegnata a conquistare i colleghi di lavoro, farsi nuovi amici e destreggiarsi tra nuove storie d’amore.