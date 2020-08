Tumore al seno triplo negativo: atezolizumab e chemio inefficaci

Tumore al seno triplo negativo: atezolizumab delude in associazione alla chemioterapia. Non ha raggiunto l’end point primario dello studio IMpassion131

Atezolizumab in combinazione con paclitaxel non ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo della sopravvivenza libera da progressione (PFS) come trattamento di prima linea per le pazienti con tumore al seno triplo negativo (TNBC) PD-L1-positivo. Il farmaco immunoterapico non ha raggiunto l’end point primario dello studio IMpassion131.

Sebbene sia stato osservato un trend negativo per la sopravvivenza globale (OS), end point finale secondario dello studio, l’IMpassion131 non ava sufficiente potenza statistica per questo end point e i dati erano immaturi al momento dell’analisi. Il follow-up dell’OS continuerà fino all’analisi finale dello studio.

Il profilo di tossicità della combinazione si è dimostrato coerente con i profili noti dei soli agenti; non sono stati segnalati nuovi segnali di sicurezza.

“Anche se siamo delusi dai risultati dello studio IMpassion131, siamo grati per tutti i pazienti, le famiglie e i medici che sono stati coinvolti nello studio”, ha dichiarato in un comunicato stampa Levi Garraway, direttore medico e responsabile dello sviluppo globale dei prodotti di Roche. “I risultati di oggi sottolineano la necessità di comprendere meglio le interazioni tra il cancro e il sistema immunitario, compresa l’utilizzo della chemioterapia e i regimi associati”. Rimaniamo impegnati a trovare trattamenti ottimali per tutte le persone che convivono con questa malattia aggressiva”.

Nello studio di fase 3 multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, gli sperimentatori si erano prefissati di esaminare la sicurezza e l’efficacia dell’inibitore PD-L1 in combinazione con il paclitaxel rispetto a placebo più paclitaxel in pazienti con TNBC inoperabile, localmente avanzato o metastatico.

I pazienti sono stati randomizzati 2:1 per ricevere atezolizumab per via endovenosa (IV) alla dose di 840 mg nei giorni 1 e 15 di ogni ciclo di trattamento di 28 giorni più 90 mg/m2 di paclitaxel nei giorni 1, 8 e 15 di ogni ciclo di 28 giorni, o placebo corrispondente al programma di atezolizumab più paclitaxel dato nello stesso programma del braccio in sperimentazione. I pazienti sono stati trattati fino alla malattia progressiva, alla tossicità intollerabile o alla fine del periodo di studio, a seconda di quale dei due si è verificato prima.

End point primario dello studio ò la PFS nella popolazione di pazienti PD-L1-positivi e nella popolazione intent-to-treat (ITT). Gli end point secondari includono la OS nella popolazione PD-L1-positiva e nella popolazione ITT, la percentuale di pazienti vivi a 12 e 18 mesi, il tempo di deterioramento, la percentuale di pazienti vivi senza un evento di progressione al mese 12 valutati tramite i criteri RECIST v1.1 e la percentuale di pazienti con risposta obiettiva per RECIST v1.1 nella popolazione PD-L1-positiva e nella popolazione ITT, tra gli altri.

I risultati completi dello studio di fase 3 saranno presentati in una futura conferenza medica.

Il TNBC è un sottotipo del cancro al seno aggressivo e difficile da trattare, che rappresenta circa il 15% di tutti i tumori al seno nel mondo, per un totale di circa 300mila casi ogni anno. Le pazienti che sono PD-L1 positive rappresentano circa il 40% di questo totale.

In questo setting, atezolizumab è già stato approvato in combinazione con nab-paclitaxel, dopo aver dimostrato un beneficio statisticamente significativo del PFS e miglioramenti clinicamente significativi nella OS per le persone con TNBC metastatico i cui tumori esprimono il PD-L1.

Il tumore al seno triplo negativo è una nicchia importante per l’inibitore del checkpoint di Roche, in una classe altrimenti dominata dall’inibitore da pembrolizumab. Il farmaco di MSD ha subito una delle rare battute d’arresto l’anno scorso quando non ha mostrato benefici rispetto alla chemioterapia standard nel TNBC avanzato.