Emofilia: ripartono gli studi di fase III su concizumab

Emofilia, Novo Nordisk riprende i trial di fase III su concizumab per il trattamento di profilassi sottocutanea nei pazienti

Novo Nordisk ha dato il via libera alla ripresa dei tre trial di Fase III con il farmaco sperimentale concizumab, che sta studiando nel trattamento di profilassi sottocutanea nei pazienti affetti da emofilia A e B, indipendentemente dalla presenza di inibitori. Novo Nordisk aveva interrotto gli studi nel mese di marzo dopo che tre pazienti avevano sperimentato trombi non fatali. Gli studi arruoleranno complessivamente 293 pazienti provenienti da 32 Paesi.

In una dichiarazione, la società ha detto di aver trovato un “nuovo percorso da seguire” per il concizumab. La Fda ha accettato nuove misure di sicurezza e linee guida e ha revocato la sospensione clinica, ha detto Novo Nordisk.

Gli studi erano iniziati alla fine del 2019, dopo che Novo aveva rilasciato dati positivi di proof-of-concept. Il concizumab è un inibitore della via del fattore tessutale che prende di mira il fattore Xa, cercando di limitarne l’attivazione. Se il candidato funziona, potrebbe ripristinare le carenze presenti nell’emofilia A (fattore VIII) e nell’emofilia B (fattore IX).

I farmaci per l’emofilia sono progettati per prevenire le emorragie incontrollate nei pazienti e l’attuale leader di mercato è emicizumab di Roche, che Novo spera di rivaleggiare.

Ma l’innovazione nell’emofilia si sta orientando verso la terapia genica con la speranza di poter curare per sempre il paziente con un’unica somministrazione. Roche, che nel dicembre del 2019 ha acquisito la biotech Spark Therapeutics, ha subito alcuni ritardi e prevede di iniziare la Fase III nel 2021. Questo l’ha messa alle spalle di BioMarin, che alla fine di agosto attende la decisione della Fda sul suo programma per l’emofilia A.

Se BioMarin dovesse ricevere l’approvazione, sarebbe il primo programma di terapia genica approvato per l’emofilia A. Ma il farmaco ha anche mostrato segni di debolezza, poiché i livelli di attività del Fattore VIII sono scesi in media in ogni anno successivo alla terapia one shot.

Sangamo e Pfizer sono anche in lizza nella terapia genica dell’emofilia, e sebbene siano dietro a BioMarin a Spark, hanno dati più solidi sulla durata dell’effetto terapeutico.

Come agisce il concizumab

Concizumab, un antagonista del pathway di inibizione del fattore tissutale (TF), induce aumentata generazione di trombina nel plasma di pazienti emofilici e in soggetti sani, come dimostrato dai test di generazione di trombina. Concizumab, a humanized monoclonal antibody against tissue factor pathway inhibitor (TFPI), is being developed as a subcutaneously (s.c.) administered treatment for haemophilia.

Il fattore tissutale è una glicoproteina presente nel tessuto subendoteliale, nelle piastrine, e nei leucociti, necessaria per la formazione della trombina dal suo zimogeno: la protrombina. La formazione della trombina porta alla coagulazione del sangue. La tromboplastina definisce la cascata che porta all’attivazione del fattore X, la via del fattore tissutale.