La storia della velista Jessica Watson diventa un film in arrivo su Netflix e tratto dall’autobiografia “True Spirit”

La straordinaria storia vera di Jessica Watson (Medaglia dell’Ordine d’Australia) sta per arrivare su Netflix in un film tratto dal suo bestseller autobiografico True Spirit.

La pellicola vede alla regia Sarah Spillane (Around the Block, This Life), mentre alla produzione troviamo: Debra Martin Chase (Harriet, Pretty Princess, 4 amiche e un paio di jeans) di Martin Chase Productions e Andrew Fraser (Lion – La strada verso casa) di Sunstar Entertainment.

Il film è basato sull’incredibile storia vera di Jessica Watson, la più giovane velista al mondo a completare la circumnavigazione del globo in solitaria nel 2019. La sedicenne ha realizzato quella che molti considerano un’impresa impossibile: navigare in alcuni dei tratti oceanici più impegnativi del pianeta e sopravvivere a sette capovolgimenti durante la traversata di ben 210 giorni.

Rientrando al porto di Sydney al termine del viaggio, Jessica è diventata la persona più giovane ad avere circumnavigato il globo in solitaria, senza soste e assistenza. Dopo aver solcato alcuni dei mari più remoti del mondo ed esserne uscita indenne, al suo ritorno a casa è stata definita un’eroina australiana dal primo ministro. Con un discorso semplice che ha conquistato l’ammirazione dell’intera nazione e del mondo, la giovane si è permessa di contraddirlo, affermando di non ritenersi certo un’eroina, ma “una persona come tante che aveva un sogno e che ha lavorato sodo per realizzarlo, dimostrando che niente è impossibile”.

Oltre a essere consulente per il film biografico dedicato a lei, Jessica Watson ha anche girato il documentario 210 Days durante la sua traversata, affidando il racconto alla voce narrante di Sir Richard Branson. Nel 2011 è stata insignita del titolo di Young Australian of the Year e nel 2012 della Medaglia dell’Ordine d’Australia per il servizio reso al mondo della vela e in qualità di modello per i giovani australiani.

La regista Sarah Spillane spiega: “Sono felice e onorata di portare sullo schermo questa straordinaria avventura. La storia mi ha colpita per la lotta senza tregua da parte di Jessica contro le avversità e per la sua determinazione a realizzare un grande sogno in un mondo prevalentemente maschile. Questi elementi hanno fatto di lei un modello per molti in tutto il mondo e soprattutto per le giovani donne.”

Jessica Watson afferma: “È un onore vedere la mia storia prendere vita con Netflix. Spero che il film ispiri persone di tutto il mondo a provare la vela e a tentare altre imprese. Sono felice che sia diretto da Sarah con il sostegno di un team di produzione così forte.”

True Spirit va ad aggiungersi alla lista sempre crescente di film live action di Netflix per famiglie incentrati su storie di bambini e adolescenti. Tra questi ci sono i recenti Feel the Beat, diretto da Elissa Down (The Honor List) con Sofia Carson; Sognando il ring di WWE per la regia di Jay Karas (Ali Wong: Hard Knock Wife, Break Point) con Seth Carr e la commedia del 2019 Tall Girl, diretta da Nzingha Stewart (Little Fires Everywhere) con Ava Michelle. I titoli in arrivo includono L’ultimo colpo di mamma, diretto da Trish Sie (Pitch Perfect 3); Alla scoperta di ‘Ohana per la regia di Jude Weng (Fresh Off the Boat); Guida per babysitter a caccia di mostri , diretto da Rachel Talalay (Sherlock) e A Week Away con la regia di Roman White (Summer Forever).