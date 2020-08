Covid-19, focolaio al Billionaire: Briatore ricoverato

“Altri 52 contagiati tra i dipendenti del Billionaire, e anche lo stesso Flavio Briatore risultato positivo e ricoverato a Milano: spero tanto che tutti loro guariscano presto e non vadano incontro a nessuna grave conseguenze”. Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Se in queste settimane Briatore e tanti altri non si fossero lasciati andare alla sottovalutazione del virus – prosegue l’esponente di Leu – probabilmente oggi la situazione per loro e per migliaia di persone in Italia sarebbe potuta essere migliore”.

“La vicenda del Billionaire – conclude Fratoianni -, dei suoi lavoratori e frequentatori, del suo proprietario sia da monito a tutti noi: dobbiamo invertire subito la rotta e tornare a pretendere maggiore responsabilità nei comportamenti da tutti. Ora la priorità deve essere arrivare al giorno dell’apertura delle scuole con una situazione epidemiologica sotto controllo”.