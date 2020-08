Clostridium difficile: spore batteriche orali efficaci

Infezioni ricorrenti da Clostridium difficile: successo in uno studio di fase 3 con spore batteriche orali attive sul microbioma

SER-109 (un farmaco – che agisce sul microbioma – costituito da un insieme purificato di spore batteriche da donatori) ha soddisfatto l’endpoint primario dello studio cardine ECOSPOR III, che ha valutato l’efficacia terapeutica di SER-109 nell’infezione ricorrente da C. difficile attraverso il ripristino della biodiversità del microbioma gastrointestinale. L’annuncio è stato dato dall’azienda che sta sviluppando il farmaco sperimentale, Seres Therapeutics.

I risultati positivi hanno mostrato una riduzione netta altamente statisticamente significativa del 30,2% del tasso di recidiva di infezione da C. difficile (CDI) nei trattati con SER-109 entro otto settimane dalla somministrazione rispetto al placebo.

SER-109 è risultato inoltre ben tollerato, con un profilo di sicurezza paragonabile al placebo. L’11,1% dei pazienti a cui è stato somministrato SER-109 ha subito una recidiva di CDI, contro il 41,3% dei pazienti con placebo. I risultati dello studio sono stati altrettanto interessanti se caratterizzati dalla metrica alternativa della risposta clinica sostenuta, dove l’88,9% dei pazienti del braccio SER-109 ha raggiunto questo obiettivo.

I risultati di efficacia dello studio hanno superato la soglia statistica precedentemente fornita in consultazione con la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti che potrebbe consentire a questo singolo studio clinico di soddisfare i requisiti di efficacia per una domanda di licenza Biologics (BLA).

La soddisfazione dei dirigenti dell’azienda biotecnologica

«Non vediamo l’ora di incontrare la FDA il più presto possibile per discutere il percorso normativo di qui in avanti con l’obiettivo di portare SER-109 ai pazienti con l’obiettivo di portare ai pazienti il first-in-class farmaco del microbioma» ha detto Eric D. Shaff, Presidente e Amministratore Delegato di Seres.

«I nostri risultati rappresentano il primo risultato positivo dello studio clinico centrale per un candidato mirato per un farmaco del microbioma. Riteniamo che questi dati della fase 3 forniscano una forte convalida per la nostra piattaforma di terapia del microbioma sottostante, che è stata la base scientifica per l’azienda, nonché prove cliniche persuasive a sostegno dei nostri altri programmi di pipeline attive» ha aggiunto Shaff.

«Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo importante studio. Sulla base di questi risultati altamente positivi di SER-109 ECOSPOR III, crediamo che questo nuovo candidato terapeutico al microbioma potrebbe potenzialmente fornire un’opzione di trattamento orale efficace tanto necessaria per i circa 170.000 pazienti negli Stati Uniti che soffrono annualmente di CDI ricorrente» ha dichiarato Lisa von Moltke, Chief Medical Officer di Seres.

«Seres ha applicato un approccio basato sui dati e scientificamente rigoroso per sviluppare il SER-109. Gli apprendimenti scientifici proprietari che abbiamo ottenuto continuano a guidare i nostri sforzi complessivi di R&S e il progresso degli altri nostri programmi terapeutici sul microbioma in corso» specifica von Moltke.

«L’infezione ricorrente da C. difficile è una malattia grave che devasta la qualità della vita dei pazienti e in molti casi gravi può causare la morte di un paziente. Le opzioni di trattamento odierne presentano importanti carenze legate all’efficacia, alla sicurezza e alle modalità di somministrazione, e sono urgentemente necessari nuovi approcci che si rivolgono alle cause profonde della malattia» ha ricordato Mark Wilcox, Professore di Microbiologia Medica dell’Università di Leeds.

«I risultati della fase 3 del SER-109 sono altamente impressionanti e rappresentano un progresso eccezionale nella lotta contro questa malattia. Credo che il SER-109 abbia il potenziale per trasformare radicalmente il trattamento dell’infezione ricorrente da C. difficile» ha dichiarato Wilcox.

Lo studio ESCOSPOR III in dettaglio

Lo studio ECOSPOR III è uno studio multicentrico, randomizzato e controllato con placebo che ha arruolato 182 pazienti con CDI multipla ricorrente. I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere SER-109 o placebo, dopo un trattamento antibiotico standard.

SER-109, o placebo, è stato somministrato oralmente per tre giorni consecutivi. Tutti i pazienti dovevano avere un test diagnostico positivo alla tossina C. difficile sia all’ingresso nello studio che nel caso di sospetta recidiva per garantire la selezione di individui con malattia attiva e per confermare l’accuratezza dell’endpoint primario.

L’endpoint primario di efficacia di ECOSPOR III era la percentuale di pazienti con CDI ricorrente fino a otto settimane dopo la somministrazione di SER-109 o placebo. Come endpoint secondario, i pazienti erano valutati per la recidiva di CDI attraverso 24 settimane dopo il trattamento e l’azienda prevede di presentare tali risultati in una data futura.

SER-109 ha incontrato l’endpoint primario dello studio con un tasso di recidiva significativamente inferiore dell’11,1% nei pazienti con SER-109 contro il 41,3% nei pazienti con placebo a otto settimane (p<0.001). I pazienti trattati con SER-109 hanno sperimentato un tasso di recidiva inferiore del 30,2%,su base assoluta, rispetto al placebo.

Il rischio relativo del braccio di trattamento SER-109 è stato di 0,27 (IC al 95% da 0,15 a 0,51) rispetto al placebo. I tassi di recidiva ECOSPOR III si traducono in un tasso di risposta clinica sostenuta dell’88,9% contro il 58,7% con SER-109 e placebo, rispettivamente. Il numero SER-109 necessario per il trattamento (NNT) era di circa 3.

SER-109 è stato ben tollerato, senza eventi avversi gravi (SAE) legati al trattamento osservati nel braccio attivo e un profilo simile in termini di eventi avversi (AE) al placebo. L’incidenza complessiva dei pazienti che hanno sperimentato AE durante il periodo di studio di otto settimane era simile tra SER-109 e i bracci placebo.

Gli AE correlati al trattamento più comunemente osservati sono stati flatulenza, distensione addominale e dolore addominale, che erano generalmente di natura da lieve a moderata, e sono stati osservati a un tasso simile sia nei bracci SER-109 che nel placebo.

I programmi futuri di sviluppo

È in corso uno studio SER-109 in aperto in siti clinici selezionati che hanno partecipato allo studio ECOSPOR III e l’azienda può avviare il programma presso siti clinici aggiuntivi.

La FDA ha precedentemente indicato che la somministrazione di SER-109 ad almeno 300 pazienti, coerente con le linee guida standard della FDA, sarebbe necessaria per supportare la presentazione di BLA. L’azienda prevede di richiedere immediatamente un incontro di designazione Breakthrough Therapy. Lo studio in corso con l’open label SER-109 continua a contribuire alla banca dati sulla sicurezza del SER-109.

Dopo i dati presentati, le azioni di una piccola azienda biotecnologica come Seres ora valgono più di quattro volte quello che valevano la settimana precedente. E questo grazie a una capsula piena di spore di un tipo comune di batteri intestinali per migliorare la salute del microbioma.

«Le terapie dirette al microbioma non sono una speranza per un futuro lontano, ma una modalità di trattamento molto reale e molto promettente già disponibile, ora» ha sottolineato infine Shaff.