Netflix acquista i diritti di Desert Dolphin, il lungometraggio che segna l’esordio alla regia di Manjari Makijany: arriverà il prossimo anno

Netflix ha acquisito i diritti in tutto il mondo di Desert Dolphin. In questo racconto di formazione un’adolescente dell’India rurale cambia per sempre la sua vita imparando ad andare sullo skateboard.

La pellicola che arriverà il prossimo anno segna l’esordio di Manjari Makijany alla regia di un lungometraggio. Desert Dolphin, prodotto da Emmanuel Pappas, Vinati Makijany e Manjari Makijany, vede nel cast Rachel Saanchita Gupta e Shafin Patel. Sono al loro esordio come attori a fianco di Amrit Maghera (Hollyoaks) e della leggendaria attrice indiana Waheeda Rehman (Guide).

Realizzato per questo film con l’aiuto di skater volontari indiani e internazionali, il Desert Dolphin Skatepark si trova nei pressi di alcuni remoti villaggi rurali del distretto di Khempur-Mavli, vicino a Udaipur (città di laghi e palazzi). Resterà accessibile e gratuito al pubblico per continuare a promuovere l’impatto sociale positivo che queste infrastrutture hanno sulle comunità rurali. Lo skatepark è uno dei più grandi dell’India ed è il primo del Rajasthan a essere utilizzato per la formazione di skater provenienti da tutto il Paese.

Desert Dolphin va ad aggiungersi alla lista sempre crescente di film live action di Netflix per famiglie incentrati su storie di bambini e adolescenti. Tra questi ci sono i recenti: Feel the Beat, diretto da Elissa Down (The Honor List) con Sofia Carson; Sognando il ring di WWE per la regia di Jay Karas (Ali Wong: Hard Knock Wife) con Seth Carr e la commedia del 2019 Tall Girl, diretta da Nzingha Stewart (Little Fires Everywhere) con Ava Michelle. I titoli in arrivo includono L’ultimo colpo di mamma, diretto da Trish Sie (Pitch Perfect 3); Alla scoperta di ‘Ohana per la regia di Jude Weng (Fresh Off the Boat); Guida per babysitter a caccia di mostri, diretto da Rachel Talalay (Sherlock) e A Week Away con la regia di Roman White (Summer Forever).