Mesotelioma pleurico maligno: nuove speranze da 2 farmaci

Mesotelioma pleurico maligno: l’associazione di nivolumab più ipilimumab ha determinato un significativo miglioramento della sopravvivenza globale nei pazienti

L’associazione di nivolumab più ipilimumab ha determinato un significativo miglioramento della sopravvivenza globale (OS) in pazienti con mesotelioma pleurico maligno (MPM) non trattato in precedenza e non resecabile. L’importante annuncio arriva dai dati dello studio clinico di fase 3 CheckMate -743, uno dei tre trial presentati durante il Simposio Presidenziale della Conferenza Mondiale 2020 sul Cancro del Polmone.

Con un follow-up minimo di 22 mesi, il trattamento con i due immunoterapici ha ridotto il rischio di morte del 26%, dimostrando una OS mediana di 18,1 mesi contro 14,1 mesi con la chemioterapia a base di platino, l’attuale standard di cura (Hazard Ratio [HR]: 0,74 [96,6% Intervallo di fiducia [CI]: 0,60, 0,91]; p=0,002).

A due anni, il 41% dei pazienti trattati con la combinazione nivolumab più ipilimumab era ancora in vita, rispetto al 27% dei pazienti trattati con la chemioterapia. Il profilo di sicurezza dei due farmaci immunoterapici è stato coerente con gli studi precedentemente riportati e non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza.

“Il mesotelioma pleurico maligno è un cancro aggressivo con un tasso di sopravvivenza a cinque anni inferiore al 10%”, ha detto Paul Baas, Dipartimento di Oncologia Toracica, Netherlands Cancer Institute e l’Università di Leiden. “Ora, per la prima volta, abbiamo la prova che una immunoterapia duale ha mostrato un beneficio superiore e duraturo in termini di sopravvivenza globale rispetto alla chemioterapia nel trattamento di prima linea di tutti i tipi di mesotelioma pleurico maligno. I dati del CheckMate -743 supportano il potenziale dell’associazione di nivolumab e ipilimumab di diventare un nuovo standard di cura”.

L’istologia è un fattore prognostico consolidato nel mesotelioma, con pazienti non affetti da epitelioide che in genere hanno esiti più scarsi. In CheckMate -743, nivolumab più ipilimumab ha mostrato miglioramenti nella sopravvivenza sia nel MPM non epitelioide che in quello epitelioide, con un beneficio maggiore osservato nel sottogruppo non epitelioide.

Con la combinazione di immunoterapia duale, la OS mediana è stata di 18,7 mesi per i pazienti epitelioidi e 18,1 mesi per i pazienti non epitelioidi, rispetto a 16,5 mesi e 8,8 mesi, rispettivamente, con la chemioterapia (sottogruppo HR epitelioide: 0,86 [95% IC: 0,69, 1,08]; e sottogruppo HR non epitelioide: 0,46 [95% IC: 0,31, 0,68]).

“Questi dati nel mesotelioma pleurico maligno seguono l’efficacia a lungo termine stabilita di nivolumab più ipilimumab in pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule e dimostrano ulteriormente il potenziale della combinazione di modificare le aspettative di sopravvivenza nei tumori toracici”, ha detto Sabine Maier, Vice Presidente, Oncology Clinical Development, Bristol Myers Squibb. “Per più di 15 anni, non sono state approvate nuove opzioni di trattamento sistemico che possano estendere la sopravvivenza per i pazienti affetti da mesotelioma pleurico maligno. Non vediamo l’ora di discutere con le autorità sanitarie globali nei prossimi mesi sui risultati positivi di CheckMate -743”.

Per BMS, lo studio segna una grande vittoria per una piccola popolazione. “In 15 o 20 anni non ci sono stati davvero trattamenti nuovi o, francamente, soddisfacenti che abbiano avuto un impatto con il potenziale di risultati duraturi in termini di sopravvivenza”, ha detto Nick Botwood, Head of U.S. Medical Affairs and Interim Head of Oncology Development in BMS.

Sono circa 3.300 i nuovi casi di mesotelioma diagnosticati ogni anno negli Stati Uniti, e questo numero è in calo, a causa della ridotta esposizione all’amianto di tutta la popolazione.

Nivolumab più ipilimumab è una combinazione di due inibitori dei check point immunitari che presenta un meccanismo d’azione potenzialmente sinergico, mirando a due diversi punti di controllo (PD-1 e CTLA-4) per aiutare a distruggere le cellule tumorali: Ipilimuma aiuta ad attivare e proliferare le cellule T, mentre nivolumab aiuta le cellule T esistenti a scoprire il tumore. Alcune delle cellule T stimolate da ipilimumab possono diventare cellule T della memoria, che possono consentire una risposta immunitaria a lungo termine.

Informazioni sullo0 studio CheckMate -743

CheckMate -743 è uno studio in aperto, multicentrico, randomizzato di fase 3 che ha valutato nivolumab più ipilimumab rispetto alla chemioterapia (pemetrexed e cisplatino o carboplatino) in pazienti con mesotelioma pleurico maligno non trattato in precedenza (n=605).

Nello studio, 303 pazienti hanno ricevuto nivolumab a 3 mg/kg ogni due settimane e ipilimumab a 1 mg/kg ogni sei settimane per un massimo di 24 mesi o fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile; 302 pazienti hanno ricevuto cisplatino 75 mg/m2 o carboplatino AUC 5 più pemetrexed 500 mg/m2 in cicli di 21 giorni per sei cicli o fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile.

L’endpoint primario dello studio è stato la OS in tutti i pazienti randomizzati. Gli endpoint secondari chiave includevano il tasso di risposta oggettiva (ORR), il tasso di controllo della malattia (DCR) e la sopravvivenza libera da progressione (PFS). Gli endpoint esplorativi includevano la sicurezza, la farmacocinetica, l’immunogenicità e gli esiti riportati dai pazienti.