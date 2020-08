Le memorie di Idhun: Netflix svela i personaggi

Le memorie di Idhun: svelati i personaggi. Il primo anime originale Netflix spagnolo debutterà quest’anno in streaming

Netflix ha svelato le prime immagine dei personaggi delle Memorie di Idhun, la serie anime originale Netflix spagnola in uscita a fine anno. Il video mostra i protagonisti della storia (Alsan, Jack, Victoria, Shail e Kirtash) prendere vita dalle bozze.

Le Memorie di Idhun sono un adattamento scritto da Laura Gallego e Andrés Carrión del libro La resistenza, il primo della serie bestseller pubblicata oltre 15 anni fa, tradotta in 14 lingue e ancora un successo ai giorni nostri.Il progetto prodotto da Zeppelin è la prima serie anime originale spagnola di Netflix.

Questa produzione del tutto inedita sarà disponibile in oltre 190 paesi e ha richiesto due anni di lavoro. Il processo di animazione si è svolto nella città spagnola di Vitoria-Gasteiz e ha visto il coinvolgimento di una ventina di professionisti del posto, che hanno ricostruito il mondo di Idhun e hanno dato vita ai personaggi. La loro creatività e l’alta qualità del design hanno creato una storia epica intrisa di amicizia, emozioni e azione.

La regia dei cinque episodi della stagione è di Maite Ruiz de Austri, vincitrice di due Goya per il Miglior film animato e la prima donna a dirigere una serie anime in Spagna.

Memorie di Idhun

Nel giorno della congiunzione astrale dei tre soli e delle tre lune sopra Idhun, Ashran il Negromante s’impadronisce del potere dando vita al regno dei serpenti alati. La prima battaglia per la libertà del pianeta si svolge sulla Terra, dove Jack e Victoria lottano per fermare Kirtash, l’assassino inviato da Ashran per eliminare gli idhunesi sfuggiti alla sua tirannia. I due ignorano di essere parte di una profezia che unisce i loro destini in una storia in cui amore e odio scateneranno duelli mortali e sigilleranno alleanze inaspettate.