Fairy Oak: in autunno arriva un nuovo romanzo

Arriva in autunno un nuovo romanzo della saga Fairy Oak: l’uscita a distanza di dieci anni dalla pubblicazione dell’ultima storia

La casa editrice Adriano Salani Editore (GeMS – Gruppo editoriale Mauri Spagnol) ha annunciato che il prossimo autunno pubblicherà, in occasione del 15° anniversario, un nuovo romanzo della serie di Fairy Oak, il bestseller internazionale di Elisabetta Gnone.

A distanza di dieci anni dalla pubblicazione dell’ultimo romanzo, arriva in libreria una nuova storia. La saga, uscita per la prima volta in Italia il 26 ottobre 2005 con il romanzo Il segreto delle Gemelle, è stata tradotta in 23 Paesi, vendendo oltre 4 milioni di copie, e si è attestata come vero e proprio fenomeno mondiale che ha conquistato il cuore di più generazioni di lettori.

“La notizia di un ritorno a Fairy Oak ci ha riempito di gioia. Essere nuovamente, insieme alle lettrici e ai lettori di ogni età, nel mondo meraviglioso di Fairy Oak, frutto della fantasia di un’autrice straordinaria come Elisabetta Gnone, è un grande regalo per noi in primis e per tutti coloro che hanno amato e sono cresciuti con queste storie” commenta Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale di Salani.

Il nuovo, attesissimo romanzo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è previsto in uscita per Adriano Salani Editore nell’autunno 2020.