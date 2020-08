Tumore al polmone: sintilimab e chemio allungano la vita

Maggiore sopravvivenza con l’aggiunta di sintilimab alla chemioterapia in pazienti con tumore polmonare avanzato o metastatico

L’analisi intermedia di ORIENT-11, uno studio randomizzato in doppio cieco di fase III, ha mostrato un aumento quasi doppio della sopravvivenza libera da progressione con l’aggiunta di sintilimab alla chemioterapia in pazienti con tumore polmonare avanzato o metastatico non squamoso non a piccole cellule senza aberrazioni genomiche EGFR o ALK. E’ quanto emerge dai dati presentati all’International Association for the Study of Lung Cancer Virtual Presidential Symposium.

I risultati della ricerca sono pubblicati contemporaneamente anche sul Journal of Thoracic Oncology, la rivista dell’International Association for the Study of Lung Cancer.

Sintilimab è un anticorpo monoclonale IgG4 completamente umano che con alta affinità blocca il legame tra PD-1 e i suoi ligandi PD 1 (PD-L1) o PD-L2- Il farmaco ha ricevuto l’autorizzazione in Cina per il trattamento del linfoma di Hodgkin. È stato sviluppato congiuntamente da Innovent Biologics ed Eli Lilly.

In precedenza, sintilimab in combinazione con il pemetrexed e una chemioterapia a base di platino aveva mostrato un’attività promettente per il tumore polmonare non squamoso non a piccole cellule in uno studio di fase 1b.

Zhang e gli investigatori dei centri in Cina hanno arruolato nello studio 397 pazienti. Di questi, 266 e 131 sono stati assegnati in modo casuale alla combinazione di sintilimab e alla combinazione con placebo, rispettivamente. Sono stati inclusi pazienti con tutti gli intervalli di espressione del PD-L1 (per punteggio di proporzione tumorale, TPS). La sopravvivenza libera mediana per progressione è stata significativamente migliorata nel gruppo di combinazione sintilimab-combinazione rispetto al gruppo di combinazione placebo (8,9 vs. 5,0 mesi).

Zhang ha riferito che il gruppo sintilimab ha mostrato un miglioramento nominalmente significativo della sopravvivenza complessiva. Il tasso di risposta complessivo è stato migliorato anche per il gruppo sintilimab (51,9% contro 29%). Il segnale di sicurezza per la combinazione di sintilimab è stato simile a quello riscontrato in altri studi, ma i tassi di comparsa di eventi avversi di grado > 3 sono stati leggermente più elevati nel gruppo della combinazione di sintilimab (61,7% contro 58,8%).

“Questo studio ha dimostrato che l’aggiunta di sintilimab alla chemioterapia ha migliorato significativamente la sopravvivenza libera da progressione e una sopravvivenza globale nominalmente migliore, con un profilo di sicurezza accettabile in [pazienti con] tumore polmonare non a piccole cellule non squamoso di prima linea”, ha detto Zhang. “In questo studio abbiamo raccolto campioni di tumore alla linea di base del trattamento. Quindi, il nostro prossimo lavoro si concentrerà sull’esplorazione dei biomarcatori”. Con il sequenziamento dell’RNA dei campioni di tumore, non vediamo l’ora di cercare un potenziale biomarcatore in grado di prevedere i benefici in termini di sopravvivenza della combinazione di PD-1 con la chemioterapia”.

Il discussant dello studio Misako Nagasaka, oncologa toracico e ricercatore clinico presso il Karmanos Cancer Institute di Detroit, Michigan, ha detto che il beneficio di PFS visto nello studio è “certamente incoraggiante”. Aggiungendo una nota di cautela, ha continuato: “Ma abbiamo visto studi con un miglioramento del PFS che non si è tradotto in un miglioramento della OS”.”Un follow-up più lungo permetterebbe agli eventi di maturare e vedremo se ci sarà un beneficio significativo per l’OS”, ha detto.

Nagasaka ha anche sottolineato che il maggiore beneficio con il sintilimab visto nei pazienti con alto PD-L1 pone la domanda su quale sarebbe il regime preferito in quelli con un’espressione più alta o più bassa. E, ha detto, non si tratta solo di quale regime scegliere, ma “soprattutto, perché? Nella sua discussione, dopo aver visto i dati, Nagasaka si è subito chiesta come si confrontano i dati dell’ORIENT-11 con quelli della KEYNOTE-189?”

Per quello studio, il pembrolizumab era stato aggiunto al pemetrexed più la chemioterapia con carboplatino e confrontato con lo standard di cura da solo nei pazienti con NSCLC non metastatico metastatico non squamoso non trattato.

Nello studio, pembrolizumab è stato associato a un rischio ridotto del 48% di progressione della malattia, oltre che a un miglioramento della sopravvivenza complessiva.

L’oncologa ha aggiunto che, “sebbene i confronti incrociati debbano essere presi con cautela, il PFS medio di ORIENT-11… sembra paragonabile a quelli di KEYNOTE-189”, e l’HR “sembra identico”. Questo nonostante il tempo mediano di follow-up in ORIENT-11 di “soli” 8,9 mesi, contro una mediana di 23,1 mesi nei dati aggiornati della KEYNOTE-189.

