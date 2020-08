Primo Elemento online con il video di “Presidente”

Il progetto musicale Primo Elemento online su YouTube con il video di “Presidente”, il brano dall’anima green scritto da Emanuele Luvito

“Dalle notizie di cronaca sappiamo che i ghiacciai si stanno sciogliendo. Da qui la canzone che recita: “Dove c’era il ghiaccio oggi si potra’ nuotare”. Comunque questa notizia sembra interessare molto meno di quelle sulla politica. Questo accade perche’ “la natura non e’ certo un presidente”, come dice sempre la canzone“. Cosi’ il progetto musicale siciliano Primo elemento, con Emanuele Luvito che ha anche scritto il brano, presenta il video di “Presidente”, ultima fatica musicale della band. Il video, che ha incassato il benestare dell’imprenditore e mecenate Antonio Presti come spiega la Dire (www.dire.it), e’ stato girato da Marco Fato Maiorana tra Castel Di Tusa, Motta D’Affermo e Castel Di Lucio, nell’area della Fiumara d’arte. “Presidente” e’ stata registrata e mixata nei supernova102studios, e prodotta da Francesco Criscione per i Primo Elemento con la collaborazione di Dorotea Pace.