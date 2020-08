Andrea Zacchi in radio con il singolo “Via Emilia”: il primo inedito del cantautore è una dichiarazione d’amore per la propria terra

In radio da pochi giorni “Via Emilia” il primo singolo del cantautore emiliano Andrea Zacchi, già disponibile in tutti gli store digitali da venerdì 24 luglio.

Come racconta Andrea: “Il brano è una dichiarazione d’amore per la mia terra, l’Emilia Romagna, composta dalle sue due anime, l’Emilia e la Romagna, unite da un’arteria millenaria, la Via Emilia. Nel testo ho voluto omaggiare i grandi musicisti della mia regione con richiami alle loro canzoni. Penso che In questo momento storico ci sia bisogno di energia per ripartire con ancora più motivazione e unità di prima”.

Il singolo è accompagnato dal videoclip, girato dal videomaker Alex Alberici che racconta la storia di due gruppi di amici che simboleggiano rispettivamente l’Emilia (gruppo di Bologna) e la Romagna (gruppo della Riviera) e le cui storie parallele si sviluppano durante la canzone per poi fondersi in un finale volto alla convivialità e all’amicizia in cui si sottolinea il potere della musica di unire le anime.

Attualmente Andrea Zacchi è impegnato in studio nella realizzazione dei prossimi singoli.

Biografia

Andrea Zacchi è nato a Castel San Pietro Terme (Bo), studente di Medicina, suona la chitarra, scrive e compone i suoi brani. Ha partecipato ad alcuni contest tra cui la decima edizione del “Tour Music Fest” dove riesce ad accedere ai Songwriter Camp presso il CET di Mogol. Scrive sia in italiano che in inglese richiamando atmosfere internazionali.

Sugli store digitali e nel suo canale YouTube ha all’attivo due progetti di cover: “#1 Acoustic Covers” è il primo EP in cui Andrea raccoglie hit internazionali e le ripropone nel suo stile: voce, chitarra e loopstation. L’album è subito entrato sia nella classifica iTunes Top 200 Releases Italy Pop Chart che nella All Genre Chart.“#2 Acoustic Covers” ripercorre il successo del primo EP.

