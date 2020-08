Andrea Bindella in libreria con “Inganno imperfetto”: un nuovo romanzo di fantascienza con una trama avvincente e ricca di mistero

Andrea Bindella – alla sua quinta pubblicazione – ha presentato il nuovo romanzo di fantascienza “Inganno Imperfetto”, una trama avvincente e ricca di mistero.

Andrea Bindella è un autore nato a Perugia. La sua prima pubblicazione risale al giugno 2017 con “Un Nuovo Nemico”, un thriller/fantasy ambientato nella città in cui ha vissuto per più di trent’anni. Sempre nello stesso anno, ma a dicembre, ha poi pubblicato “Terra 2486”. Nel 2018 è uscito “Anima Sintetica” – lo spin-off di “Terra 2486” – e sempre in quell’anno è stato pubblicato “Il Compagno Ideale” – una raccolta di racconti che contiene anche storie scritte da Valentina Vita e Pasquale Cavalera.

Il romanzo parteciperà al premio letterario “Amazon Storyteller 2020”, la prima edizione dell’iniziativa dedicata alla scoperta di nuove produzioni letterarie e aperta ad autori indipendenti. Il nuovo romanzo “Inganno Imperfetto” ha in sé la forza, nonché il carattere, di sapervi stupire, di creare in voi quel senso imperscrutabile di inquietudine, mistero e curiosità. La trama si sviluppa attraverso gli intrecci dei vari protagonisti che vivono le loro esistenze divisi tra realtà e virtualità, una condizione diventata per loro ormai imprescindibile. L’autore vi farà riflettere non solo sulla deriva della nostra modernità, sempre più “ingabbiata” da un’esistenza virtuale, ma anche sulla stessa realtà che ci circonda.

QUARTA DI COPERTINA

«Dove pensate di essere, ora? Questa è una prigione e sono stati i vostri genitori a firmare le autorizzazioni per l’incarcerazione. Qui non c’è democrazia. Questo è il mondo di Ekate, le faccio io le regole e voi tremerete solo a sentire questo nome, ve lo posso assicurare. Ora che abbiamo finito con le presentazioni, iniziamo con la “rieducazione”.»

Tutti i giorni John Anderson torna a casa dopo una giornata di duro lavoro. Cucina, pulisce, ascolta un disco, legge un libro e si sdraia sulla poltrona della Game Enterprise per collegarsi al “gioco”. Eppure, la sua non è una vita normale, soprattutto dopo il tramonto. Perché John, nella realtà virtuale, è noto come Alan ed è un efferato assassino che miete vittime al ritmo di due al giorno. Ma Alan non è solo un criminale, è anche uno dei pochi a conoscere la verità sulla Game Enterprise, sul finto benessere in cui si crogiola l’umanità e sui veri “Signori” che dominano la terra. Nella solitudine che lo circonda, John esegue gli ordini e cerca in tutti i modi di impedire che la verità venga a galla, ma un terremoto sta per colpirlo. Tutto quello per cui si è battuto sta per essere distrutto e forse il mondo conoscerà finalmente i suoi veri padroni.

«Ogni pubblicazione è una nuova emozione indescrivibile. Questo romanzo mi piace molto perché affronta diverse problematiche dei giorni d’oggi e fa riflettere su tutta questa “virtualità” che ci circonda» spiega Andrea in un’intervista a Leggerefabene. «Il progetto è nato grazie a Tiziano del portale digitale Edizioni Open e pian piano ha preso forma fino a diventare un libro».

L’AUTORE

Andrea Bindella è nato a Perugia e vive ad Assisi.

A dodici anni inizia a scrivere la sua prima opera, un libro di fantascienza intitolato Il Ritorno delle Furie, “pubblicato” su un quaderno a quadretti, di quelli che si usavano alle medie. Pur coltivando la scrittura come passione, dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Tecnico per Geometri, inizia gli studi in Ingegneria Civile che decide poi di interrompere per dedicarsi alla libera professione e aiutare la sua regione a rialzarsi dopo il terremoto del 1997. Quando la crisi finanziaria ed economica del 2008 travolge il suo settore professionale e tutto sembra perduto, Andrea trova la forza e il sostegno per andare avanti proprio nella scrittura: capisce che non serve piangersi addosso e che occorre rimboccarsi le maniche. Scrivere lo spinge a una continua riscoperta e crescita interiore. Oltre alla scrittura, Andrea ama cucinare, ascoltare musica rock, pop e jazz e fare lunghe passeggiate immerso nel rumore della risacca del mare d’inverno.

Nel 2017 scopre il self-publishing; questa opportunità lo sprona a trovare la forza di tirar fuori dal cassetto le sue storie e pubblicarle.

