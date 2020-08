Da Murubutu a Nejib: i fumetti per le vacanze

Neon Brothers è invece il primo graphic novel di Alice Berti edito da BAO Publishing e racconta la difficoltà di sognare dei giovani della generazione “Z”. Ambientato a Londra, in una Gran Bretagna post-Brexit apparentemente normale ma tristemente distopica, Nikolaj, Wakaba, Lavanda, Murray e Dom decidono di unirsi in una banda. Il futuro per loro non sarà meno incerto, ma in questo modo non resteranno mai soli. Azione, amicizia e speranza – nonostante un contesto in cui regna il cinismo più assoluto – sono i temi di questo romanzo grafico d’esordio che racconta le inquietudini di una generazione.