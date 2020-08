Mieloma multiplo: approvazione accelerata per belantamab

Mieloma multiplo: approvazione accelerata dell’Fda per belantamab mafodotin per il trattamento di pazienti adulti

La Food and Drug Administration ha concesso l’approvazione accelerata al belantamab mafodotin per pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato o refrattario che hanno ricevuto almeno 4 terapie precedenti, tra cui un anticorpo monoclonale anti-CD38, un inibitore del proteasoma e un agente immunomodulatore. Sviluppato da GlaxoSmithKline, il farmaco sarà messo in commercio con il marchio Blenrep.

A livello mondiale, è la prima terapia anti-BCMA (antigene di maturazione delle cellule B) ad essere stata approvata da un’autorità regolatoria.

Hal Barron, Chief Scientific Officer e Presidente R&D di GSK, ha dichiarato: “Come seconda forma più comune di cancro del sangue negli Stati Uniti, il mieloma multiplo è una malattia incurabile e devastante. Belantamab mafodotin è la prima terapia anti-BCMA approvata e ha il potenziale di trasformare il trattamento dei pazienti con mieloma recidivato o refrattario che oggi hanno limitate possibilità di cura”.

Il farmaco utilizza un meccanismo d’azione sfaccettato ed è diretto verso il BCMA, una proteina della superficie cellulare che svolge un ruolo importante nella sopravvivenza delle plasmacellule e si esprime sulle cellule del mieloma multiplo.

Sagar Lonial, Chief Medical Officer, Winship Cancer Institute della Emory University di Atlanta, Georgia, e Principal Investigator dello studio DREAMM-2, ha dichiarato: “Sebbene il mieloma multiplo refrattario sia curabile è una sfida clinica significativa con scarsi risultati per i pazienti la cui malattia è diventata resistente agli attuali standard di cura. A causa delle limitate opzioni attualmente disponibili, questi pazienti vengono spesso curati con farmaci delle stesse classi dopo una ricaduta, ed è per questo che l’approvazione di belantamab mafoditin, la prima terapia anti-BCMA, è significativa sia per i pazienti che per i medici”.

Belantamab mafodotin-blmf è stato valutato in DREAMM-2 (NCT 03525678), uno studio multicentrico condotto in aperto. I pazienti hanno ricevuto belantamab mafodotin-blmf, 2,5 mg / kg o 3,4 mg / kg per via endovenosa, una volta ogni 3 settimane fino alla progressione della malattia o tossicità inaccettabile.

L’efficacia si è basata sul tasso di risposta globale (ORR) e sulla durata della risposta, come valutato da un comitato di revisione indipendente utilizzando i criteri di risposta uniformi del Gruppo di lavoro internazionale sul mieloma. L’ORR era del 31% (97,5% di CI: 21%, 43%). Il 73 per cento degli intervistati ha avuto una durata di risposta ≥6 mesi. Questi risultati sono stati osservati in pazienti che hanno ricevuto la dose raccomandata di 2,5 mg/kg.

La scheda tecnica del farmaco include un Boxed Warning che afferma che belantamab mafodotin causa cambiamenti nell’epitelio corneale con conseguenti alterazioni della visione, tra cui grave perdita della vista e ulcera corneale, e sintomi, come visione offuscata e occhi secchi. Dovrebbero essere condotti esami oftalmici al basale, prima di ogni dose, e prontamente al peggioramento dei sintomi. A causa dei rischi di tossicità oculare, belantamab mafodotin è disponibile solo attraverso un programma limitato nell’ambito di una strategia di valutazione del rischio e di mitigazione (REMS), chiamata BLENREP REMS.

Reazioni avverse in ≥20% dei pazienti che hanno ricevuto belantamab mafodotin sono state la cheratopatia, la diminuzione dell’acuità visiva, la nausea, la visione offuscata, la piressia, le reazioni legate all’infusione e la stanchezza.

La dose raccomandata di belantamab mafodotin è di 2,5 mg/kg come infusione endovenosa per circa 30 minuti da effettuarsi ogni 3 settimane.