Lucifer 5: oggi il primo episodio della nuova stagione

Lucifer 5, la nuova stagione al via oggi sulla piattaforma Netflix promette colpi di scena: ecco nuove anticipazioni per i primi 8 episodi in streaming

Preparate le valigie (con vestiti leggeri) all’Inferno farà molto caldo: oggi, 21 agosto, arriva su Netflix la prima parte della quinta stagione di Lucifer, composta da otto episodi. Anche la seconda parte di Lucifer 5 sarà composta dallo stesso numero di puntate, per un totale di sedici episodi.

ANTICIPAZIONI

Le immagini del trailer di Lucifer 5, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ripartono proprio da dove ci aveva lasciati la quarta stagione: dopo che Lucifer (Tom Ellis) e Chloe (Lauren German) avevano deciso di dichiararsi il loro amore, Morningstar ha detto addio alla detective Decker per tornare all’inferno.

In questa nuova stagione Chloe riprende in mano la sua vita dopo la separazione da Lucifer: inutile dire che la mancanza del diavolo che veste Prada è tanta. Quando tutto sembra procedere bene, Lucifer ritorna a Los Angeles e tutto fa pensare che non sia lui, o meglio, le sembianze sono le sue ma l’anima no. In realtà, come si vede nel trailer, si tratta del fratello gemello Michael, che mette in chiaro quello che vuole: “Io non voglio distruggere la vita di Lucifer, io voglio prendermela e basta“. A cercare di distruggere i piani di Michael ci pensano Maze e Amenadiel, rispettivamente, l’amica e il fratello del vero Lucifer. Ci riusciranno? Ma le anticipazioni non finiscono qui. Da TVLine si legge che nel primo episodio Lucifer è chiamato a risolvere un mistero: questa volta non sulla Terra insieme a Chloe ma negli Inferi. Ma il destino dei due si incrocia di nuovo perché, secondo quanto si apprende, Morningstar aiuta Decker, che nel frattempo è alle prese con un caso a Los Angeles. Non sappiamo, però, come e perché le strade dei due innamorati sono destinate ad incrociarsi ancora una volta. Lucifer 5 promette già colpi di scena interessanti.

LUCIFER 5, ECCO DOVE CI ERAVAMO LASCIATI

Chloe e Lucifer scoprono che i demoni sono ormai arrivati a Los Angeles: quando quest’ultimo li affronta, rivelando che non intende tornare all’inferno, il gruppo rapisce il piccolo Charlie, figlio di Amenadiel e Linda, per utilizzare il rituale che padre Kinley voleva usare su Lucifer in modo da rendere lui il nuovo re dei demoni (posizione che solo un angelo o comunque un essere celestiale può ricoprire). Eve confessa di aver ucciso il sacerdote ed essere la causa dell’arrivo dei demoni e quindi aiuta Lucifer e gli altri a scacciarli, cosa in cui il diavolo riesce dopo essersi trasformato di nuovo. Linda chiede quindi ad Amenadiel di portare Charlie in Paradiso, come l’angelo aveva confessato di voler fare, ma l’angelo le risponde che loro due lo proteggeranno meglio di chiunque altro mentre Eve saluta Maze e parte per cercare di trovare finalmente se stessa. Mentre Ella ritrova la fede e Dan fa ancora i conti con il ricordo di Charlotte, Chloe raggiunge Lucifer al suo appartamento: alla domanda della detective se sia realmente tutto finito, Lucifer le risponde che ha deciso di tornare all’Inferno, poiché altrimenti i demoni continueranno a ritornare sulla Terra. Dopo essersi dichiarati il loro amore reciproco ed essersi scambiati un bacio appassionato, il diavolo vola via. Lucifer, tornato negli Inferi e seduto sul suo trono, contempla l’immensa distesa infernale.

LE AVVENTURE DI LUCIFER TERMINANO CON LA SESTA STAGIONE

Con l’annuncio della quinta stagione, Netflix ha annunciato anche l’arrivo del sesto e ultimo capitolo di Lucifer che sarà composto da dieci episodi. Con questo dovremmo (purtroppo) dire addio al diavolo più affascinante e cool di Los Angeles.