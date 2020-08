Covid-19, torna l’incubo: oggi quasi 1000 contagiati

Covid-19, contagi ancora in crescita: 947 nuovi positivi e 9 decessi secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute

Rispetto a ieri oggi si contano 947 casi di contagio da CoVid-19 in più e il virus torna a fare davvero paura. L’aumento è certificato dai dati diffusi dal ministero della Salute, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it). I casi totali salgono quindi a 257.065. Con i 9 nuovi decessi registrati oggi, invece, i morti totali causa CoVid-19 salgono a 35.427.

Con 274 nuovi guariti da CoVid-19 rispetto a ieri, il totale sale a 204.960. Con 71.996 nuovi tamponi effettuati rispetto a ieri, il totale sale a 7.862.592.

Dipendenti Billionaire aspettano esito tamponi

Sono una cinquantina i dipendenti del Billionaire di Porto Cervo in autoisolamento perche’ potrebbero essere venuti in contatto con alcuni lavoratori ‘extra’ risultati positivi al Covid-19. Questi ragazzi “collaboravano con altri locali, oltre al nostro, ma ad un certo punto non hanno piu’ collaborato con noi per loro scelta”. Ma “non essendo sicuri a quando risalisse questa cosa (l’eventuale malaugurato contatto con i positivi, ndr) abbiamo preso i nostri 50 dipendenti e li abbiamo messi in autoisolamento, come da procedura, in attesa che facciano il tampone tramite la Asl”. Lo spiega alla Dire la portavoce del Gruppo Billionaire.

“Quei casi non erano malati, sono positivi”, si tratta di lavoratori che in gergo vengono chiamati degli ‘extra’, ovvero dei “ragazzi che fanno il giro dei vari ristoranti a seconda delle esigenze”, precisa la portavoce. Tra l’altro, aggiungono dal Billionaire, “non abbiamo avuto tanti rapporti con loro perche’, anche se gli avevamo gia’ fatto un contratto, dovevano venire da noi un paio di sere in piu’ ma loro stessi non sono piu’ venuti; non si sa perche’”.

Ad ogni modo “in via precauzionale abbiamo predisposto queste misure” di autoisolamento per i nostri. “In tutto una cinquantina di dipendenti sono ospitati all’interno delle nostre strutture gia’ previste di prassi per la stagione, e ci sono tutte le attenzioni del caso”, assicurano dal Billionaire con l’auspicio che si risolva presto una situazione “non bella. Pero’ noi rispettiamo le regole”.