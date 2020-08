LefrasiincompiutediElena live al Sei Festival

LefrasiincompiutediElena per la prima volta live nella loro Puglia per il Sei Festival: il progetto salentino condividerà il palco con il talento Julielle

Dopo il successo della data romana allo Snodo Mandrione, sabato 22 agosto LefrasiincompiutediElena si esibiranno per la prima volta nella loro Puglia per il Sei Festival, nella suggestiva cornice del Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Il progetto salentino rappresenta una delle grandi rivelazioni dell’ultima stagione discografica indie grazie all’album d’esordio Interno 29 uscito lo scorso marzo per Romolo Dischi con distribuzione digitale Pirames International e su supporto fisico con Goodfellas.

LefrasiincompiutediElena divideranno il palco con Julielle giovane e acclamata cantautrice pugliese dal sound elettronico e internazionale.

Il Sei Festival – Sud Est Indipendente è il punto di riferimento dell’estate live nazionale realizzato con il sostegno del Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Mibac e della Regione Puglia in collaborazione con B94, Vestas Travel, Vini Garofano e Agenzia Tecnocasa Lecce – Via Taranto e altri partner pubblici e privati. Dal 2006 Sud Est Indipendente ha portato nel Salento le sonorità più interessanti della musica italiana e internazionale, offrendo al pubblico una panoramica ampia e variegata della musica dal punk al cantautorato, dal rock allo ska, dal folk ai ritmi in levare. Quest’anno tra i protagonisti vi sono nomi di peso tra i quali Motta, Giovanni Truppi, Lucio Corsi, Erica Mou, Inude e Beatrice Antolini.

LefrasiincompiutediElena nascono a Roma, tra piazza Bologna e la Nomentana, fra il quartiere Trieste e il Policlinico. Il tutto da una semplice esigenza, tornare all’essenza delle canzoni, quasi come un gioco o una sfida che prende forma a Settembre del 2017.

A dicembre dello stesso anno pubblicano in maniera totalmente indipendente il loro primo singolo “Fiori e Camomilla”, raccontando “una carezza per i tempi bui”. Ad essa si aggiungono “Libia” ed “Incenso” nel 2018 che contribuiscono ad attirare l’attenzione di tutto il circuito indipendente.

Nel 2019 pubblicano Ciglia il primo singolo per Romolo Dischi, seguito da Lenzuola che conquista la classifica “Viral 50” e le playlist “Indie Italia”, “Scuola Indie” (dove gli è stata dedicata la copertina) e “Indie Triste” di Spotify. Il 13 marzo 2020 è uscito per Romolo Dischi Interno 29, l’album di esordio.

LEFRASIINCOMPIUTEDIELENA

Facebook

Instagram

Spotify