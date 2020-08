Il dissidente russo Navalnyj in coma: sintomi da avvelenamento

Il dissidente russo Aleksej Navalnyj ricoverato in un ospedale della Siberia in gravi condizioni: “È stato avvelenato”

L’oppositore russo Aleksej Navalnyj è stato ricoverato oggi in un ospedale della Siberia per i sintomi di quello che una sua portavoce ha definito un avvelenamento. “È in coma e in condizioni gravi” ha scritto su Twitter la responsabile, Kira Jarmysh. Secondo la portavoce, non ci sono ancora i risultati delle analisi ma la “reazione evasiva dei medici conferma che si tratta di avvelenamento”.

Jarmysh ha aggiunto: “Due ore fa erano pronti a condividere qualsiasi informazione ma ora prendono chiaramente tempo e non dicono ciò che sanno”. Navalnyj avrebbe avvertito un malore in aereo, dopo aver bevuto un tè. L’oppositore, 44 anni come ricorda l’agenzia Dire (www.dire.it), è stato ricoverato dopo l’atterraggio nella città di Omsk.