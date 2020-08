Var Group investe nella Blockchain e nell’IoT ed entra nel capitale di APIO: l’accordo, siglato dopo una collaborazione di due anni, ha portato alla diffusione di Trusty

Var Group, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni ICT per le imprese, parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, annuncia di aver siglato una partnership con APIO. L’accordo, che prevede l’acquisizione del 10% grazie alla sottoscrizione di un aumento di capitale, è finalizzato ad integrare le competenze della start up in ambito Blockchain e IoT nell’offerta Var Group.

Apio è nata nel 2014 per volontà di un gruppo giovanissimi studenti dell’Università Politecnica delle Marche. Poco più che ventenni hanno iniziato a dar vita a progetti innovativi con l’obiettivo di fornire competenze e know how in ambito IoT. Due anni fa il giovane team ha incontrato sulla propria strada Var Group ed è nata una collaborazione prolifica, sia dal punto di vista dello sviluppo di una proposta innovativa in ottica Blockchain, sia dal punto di vista delle opportunità commerciali.

In questi due anni sono state realizzate soluzioni per il monitoraggio IoT nel settore energetico e in ambito industria 4.0. Tali soluzioni riuniscono l’esperienza di Apio, maturata con le maggiori aziende ed enti di ricerca nel panorama nazionale, nello sviluppo di soluzioni IoT integrate con l’Intelligenza artificiale e la Blockchain, e le competenze della Divisione Digital Process Var Group, che, da anni, realizza progetti di digitalizzazione per le imprese di produzione industriale.

Ma è sul fronte della Blockchain che la collaborazione ha dato i risultati più importanti, grazie alla sinergia con la Divisione dedicata Var Group BlockIT. La partnership ha infatti portato alla diffusione di uno dei più innovativi progetti di Blockchain per il settore Food & Beverage. Si tratta di Trusty, la soluzione per la tracciabilità dei dati della filiera alimentare nata in seno ad Apio, che, grazie al lavoro di team con Var Group, è stata diffusa nel mercato italiano e portata su tecnologia IBM Food Trust. Trusty valorizza l’eccellenza di uno dei comparti più importanti per la nostra economia, promuovendo la trasparenza dei prodotti alimentari acquistati. L’origine e tutta la filiera di produzione fino alla distribuzione, viene tracciata ed è accessibile al consumatore, attraverso una semplice etichetta QRcode.

Con Trusty, Apio e Var Group hanno dato vita a progetti di innovazione concreti, come quello realizzato da Colli del Garda, azienda produttrice di prosciutti che garantisce così l’origine DOP dei suoi prodotti distribuiti in tutta Italia.

“Siamo orgogliosi di accogliere nel gruppo questa realtà così brillante. L’operazione con Apio accelera il percorso di partnership intrapreso insieme, per esplorare le soluzioni più innovative in ambito IoT e Blockchain. Con i giovani fondatori di Apio ho condiviso una grande visione del business e dell’innovazione. Abbiamo cominciato a confrontarci sulle opportunità di digitalizzazione dei principali settori del Made in Italy, e abbiamo iniziato subito a collaborare – dichiara Francesca Moriani, Ceo di Var Group –. Questa operazione conferma la fiducia che Var Group nutre nei confronti dei giovani talenti, fondamentali portatori di competenze e di innovazione che, grazie alla sinergia col Gruppo, si trasformano in valore per il business delle aziende”.

“Il nostro obiettivo è mettere le nostre competenze al servizio dell’innovazione delle imprese. Per questo ci siamo sempre definiti venture builder – spiegano Alessandro Chelli e Lorenzo Di Berardino Ceo e fondatori di Apio –. Offriamo know how per lo sviluppo di progetti, lavorando in partnership con le aziende che diventano clienti e, a volte, investitori. Così abbiamo conosciuto Var Group e, fin da subito, è nata una naturale intesa. Siamo lieti di sancire con questo accordo una collaborazione già attiva che ci porterà a progettare soluzioni per sostenere la competitività delle imprese italiane”.

Var Group S.p.A.

Var Group www.vargroup.it, con un fatturato di 396 milioni di Euro al 30 aprile 2020, oltre 2500 collaboratori 23 sedi in tutta Italia, 6 all’estero in Spagna, Romania, Germania e Cina, è uno dei principali partner per l’innovazione del settore ICT. Sostiene la competitività delle imprese del Made in Italy con offerte dedicate ai maggiori distretti italiani come: Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Automotive, Fashion, Furniture, Retail & Gdo. La proposta Var Group si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla stretta collaborazione con Start up e Poli Universitari. Le imprese si trovano di fronte a sfide sempre più complesse: devono poter contare su soluzioni innovative e specializzate. L’offerta Var Group trae la sua forza dalla profonda conoscenza dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi. È frutto del lavoro di Business Unit focalizzate nello sviluppo di progetti di: Customer Experience, Digital Process, Digital Cloud, Digital Security, Cognitive & Advanced Analytics, Smart Services e Business Technologies Solutions. Var Group appartiene al Gruppo Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business con ricavi consolidati per Euro 1,77 miliardi al 30 aprile 2020. La società capogruppo Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana.