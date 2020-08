Terapia ormonale in menopausa: un nuovo studio

Pubblicato su “JAMA”, un nuovo studio di follow-up della terapia ormonale in menopausa ha scoperto che l’uso precedente di estrogeni equini coniugati (CEE) diminuiva sia l’incidenza del cancro al seno che la mortalità, mentre l’uso precedente di CEE più medrossiprogesterone acetato (MPA) era associato a un aumento di tale incidenza.

«La decisione di iniziare una terapia con questi farmaci rimane complessa» aggiungono, sottolineando che il rischio di cancro al seno è solo uno dei molti fattori che i medici devono considerare quando prendono in considerazione la terapia ormonale per le loro pazienti.

Detto questo, per quanto riguarda i risultati di quest’ultima analisi, «rimangono ancora molte domande sul fatto che (e come) un intervento di terapia ormonale che si è verificato molti anni prima possa continuare a influenzare il rischio di cancro al seno e la mortalità a 20 anni» scrivono.

Complessa l’interpretazione degli outcomes a lungo termine, per gli editorialisti Decenni dopo che i dati sono stati raccolti dagli studi clinici del WHI, questi continuano ad aiutare ricercatori e pazienti, scrivono Christina A. Minami , del Brigham and Women’s Hospital di Boston e Rachel A. Freedman , del Dana- Farber Cancer Institute di Boston, in un editoriale di accompagnamento.

«La cosa più importante da pensare è che gli estrogeni da soli riducano la mortalità per cancro al seno del 40%» affermano Chlebowski e colleghi. “Nessuno degli altri interventi, incluso il tamoxifene, ha mostrato alcun cambiamento sulla mortalità. Questo dovrebbe cambiare il modo in cui guardiamo alla prevenzione del cancro al seno».

In confronto, CEE più MPA sono stati collegati a un maggior numero di casi di cancro al seno (584 casi, tasso annualizzato 0,45%) rispetto al placebo (447 casi, tasso annualizzato 0,36%; HR 1,28; IC al 95% 1,13-1,45; P < 0,001). Per quanto riguarda la mortalità, non vi è stata alcuna differenza statisticamente significativa tra CEE più MPA (71 decessi, tasso di mortalità annualizzato 0,045%) placebo (53 decessi, tasso di mortalità annualizzato 0,035%; HR 1.35; 95% CI, 0,94-1,95; P = 0,011).

La loro età media (SD) era di 63,4 (7,2) anni. Gli arruolamenti hanno avuto luogo dal 1993 al 1998; le partecipanti sono state contattate per il follow-up ogni 6 mesi fino al 2005 e ogni anno da allora in poi. I dati sulla mortalità sono stati raccolti dal follow-up e dal National Death Index.

Dati ripresi dalla Women’s Health Initiative Per studiare ulteriormente gli esiti della Women’s Health Initiative (WHI) per quanto riguarda la terapia ormonale e il rischio di cancro al seno, i ricercatori hanno analizzato il follow-up a lungo termine di due studi randomizzati che hanno incluso 27.347 donne in postmenopausa senza cancro al seno e mammografie negative al basale.

«L’uso precedente dei CEE da soli è, a nostra conoscenza, il primo intervento farmacologico che si è dimostrato essere associato a una riduzione statisticamente significativa dei decessi per cancro al seno» scrivono gli autori, guidati dai, del Lundquist Institute for Biomedical Innovation a Torrance , in California.

Chlebowski RT, Anderson GL, Aragaki AK, et al. Association of Menopausal Hormone Therapy With Breast Cancer Incidence and Mortality During Long-term Follow-up of the Women’s Health Initiative Randomized Clinical Trials. JAMA. 2020;324(4):369-380. doi:10.1001/jama.2020.9482 leggi

Minami CA, Freedman RA. Menopausal Hormone Therapy and Long-term Breast Cancer Risk: Further Data From the Women’s Health Initiative Trials. JAMA. 2020;324(4):347-349. doi:10.1001/jama.2020.9620 leggi