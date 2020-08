Psychopathic Romantics: fuori il video di “Thank You”

Psychopathic Romantics: fuori in digitale il video di “Thank You”, altro brano contenuto nel fortunato “Bread and Circuses”

Una nuova “quarantine session” per gli Psychopathic Romantics, che stavolta hanno scelto “Thank You” (altro brano contenuto nel fortunato “Bread and Circuses“) per omaggiare simbolicamente chi non si è fermato durante il lockdown, chi ha continuato a lavorare per far sì che potessero proseguire le comunicazioni, chi ha trasportato beni di ogni genere per garantire gli opportuni e continui approvvigionamenti, chi ha contribuito per non farci mancare niente sulle tavole, chi in nome della solidarietà ha scelto di esporsi a continui rischi per aiutare le persone in difficoltà, chi ci ha curato con coraggio e determinazione.

Un’ occasione, quindi, per ringraziare tutti gli “eroi” di questo buio periodo storico, sottolineando il forte senso di comunità e il ruolo centrale del lavoro, diritto e dovere troppo spesso calpestato.

Questo nuovo video conferma il periodo prolifico della band, che ha sfruttato il lockdown per riappropriarsi del proprio tempo e per scrivere e comporre nuovo materiale inedito di prossima uscita.

Il terzo album degli Psychopathic Romantics, intitolato “Bread & Circuses”, da cui è tratta “Thank You”, è uscito nel 2015 per Freakhouse Records solo in formato digitale e ora è disponibile finalmente su supporto fisico, in edizione limitata di 300 copie in vinile, ordinabile attraverso le pagine social della band.