Miley Cyrus svela un estratto del nuovo singolo

Miley Cyrus svela in anteprima un estratto del suo nuovo singolo: l’anno scorso aveva annunciato di avere in cantiere una trilogia di EP

Miley Cyrus si prepara a tornare con nuova musica. La cantautrice ha svelato in anteprima sui suoi social un breve estratto di una canzone inedita, probabilmente parte del suo prossimo progetto musicale.

Nel 2019, Miley aveva annunicato di avere in cantiere una trilogia di EP. Il primo, “She Is Coming”, è uscito nel maggio del 2019, ma degli altri due (She Is Here e She Is Everything) nessuna traccia. Adesso sembra che la star di Hannah Montana abbia sul piatto qualcosa di pronto per davvero.

L’ultimo album di Miley, il sesto in studio come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato “Younger Now”, pubblicato il 29 settembre 2017.