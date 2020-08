Franco126 online con il nuovo singolo Lungotevere

Franco126 con Asp 126 e Ugo Borghetti è online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo Lungotevere: l’annuncio sui social

La notizia che i fan della ‘Lovegang’ stavano aspettando è finalmente arrivata: è uscito il nuovo singolo di Franco126, Asp126 e Ugo Borghetti ‘Lungotevere’.

A dare la notizia sono stati gli stessi protagonisti sui social, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Franco126, pseudonimo di Federico Bertollini, è un cantautore e rapperitaliano. Nato e cresciuto a Trastevere, con Ketama126, Drone126, Pretty Solero, Asp126 e Gordo,ha fondato il gruppo 126 CXXVI (dal quale prende anche il suffisso, in seguito entra anche Ugo Borghetti). Il collettivo evolverà in seguito nella Lovegang, concepito da Pretty Solero come un movimento aperto a tutti.