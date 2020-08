Va’ Sentiero: nuovo sito pieno di mappe e info

Una guida digitale per 179 tappe distribuite in 11 regioni, completa e dalla navigazione intuitiva, che per ogni itinerario mette a disposizione:

– mappa interattiva consultabile liberamente;

traccia GPS, dati tecnici e profilo altimetrico;

descrizione del percorso;

– percorribilità (a piedi, in bici o a cavallo);

highlights e punti di interesse da non perdere;

piatti tipici locali;

– consigli e contatti delle strutture ricettive;

raggiungibilità con mezzi privati e mezzi pubblici;

– fotografie e video.

Una condivisione senza precedenti, nata dal basso e accessibile gratuitamente da parte di chiunque: uno strumento unico nel suo genere che in questo momento di post-lockdown assume un valore simbolico ancora più grande, dando a tutti la possibilità di lasciarsi ispirare e progettare in ogni dettaglio le proprie escursioni, ora che più che mai è fondamentale valorizzare il nostro territorio.

Il sito è stato realizzato dai ragazzi della web agency milanese 150up che si sono innamorati del progetto e hanno deciso di realizzare gratuitamente il nuovo sito www.vasentiero.org per sostenerne la causa. Alla realizzazione del sito ha contribuito anche la piattaforma cartografica digitale Outdooractive, che ha fornito le mappe professionali interattive.

“Il nuovo sito www.vasentiero.org” spiegano i fondatori di Va’ Sentiero Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono, “rappresenta la restituzione di quanto abbiamo vissuto lungo il Sentiero Italia, delle bellezze di cui abbiamo avuto la fortuna di essere testimoni. Il nostro contributo, nato al 100 % dal basso, è il frutto di tre anni di lavoro gratuito e volontario, di sette mesi di cammino e di raccolta dati e di cinque mesi di incessante lavoro per la riorganizzazione del materiale. Vuole essere uno strumento per tutti, a supporto di un turismo lento e consapevole, che valorizzi e aiuti concretamente le Aree Interne del nostro Paese”.

Al momento sono recensite le prime 179 tappe (dal Friuli-Venezia Giulia alle Marche) per un totale di circa 3.500 km: per le tappe del Centro-Sud e delle grandi Isole bisognerà attendere la conclusione della spedizione di Va’ Sentiero, prevista per il 2021.

La spedizione riprenderà presto il suo cammino, dalle Marche alla Sardegna. Per contribuire a sostenere i costi della spedizione, è possibile donare alla campagna di crowdfunding.

FRIULI VENEZIA GIULIA

21 tappe | 372 km | vai alla sezione |