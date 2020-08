Nuova fase per la pandemia: sotto accusa gli under 40

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità la pandemia da Covid-19 è entrata in una nuova fase ed è spinta dai contagi tra gli under 40

“La pandemia di Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase, in cui è spinta da contagi nei giovani sotto i 40 anni e con un maggior il rischio per le fasce più vulnerabili”.

E’ quanto ha affermato da Takeshi Kasai, direttore dell’ufficio del Pacifico Occidentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in una conferenza stampa. “L’epidemia sta cambiando – ha spiegato Kasai come riferisce il portale Insieme contro il cancro – e le persone di 20, 30, 40 anni stanno sempre di più pilotando la diffusione. Molti non sanno di essere infetti e ciò aumenta il rischio di contagio dei più vulnerabili”.

L’osservazione sull’età dei contagiati vale anche per l’Italia, come conferma l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), riferito alla settimana fino all’11 agosto, che ha registrato un’età mediana dei nuovi casi intorno a 34 anni. Secondo il bollettino dell’OMS dall’inizio dell’epidemia al 16 agosto ci sono stati 21,2 milioni di casi confermati di Covid-19, con 761mila morti. A guidare l’aumento visto nell’ultima settimana sono il sud est dell’Asia e il Mediterraneo orientale, mentre in Europa e in America l’aumento dei casi è sostanzialmente stabile. In calo invece del 27% rispetto alla settimana precedente i contagi in Africa.

Nel nostro Paese, per fronteggiare la pandemia, il Governo ha optato nelle ultime ore per la linea dura su discoteche e luoghi di svago con un’ordinanza del Ministero della Salute.

I dati diffusi ieri dal ministero della Salute registrano 320 nuovi casi – per larga parte dovuti a casi di rientro dall’estero – e 4 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 254.235 mentre i deceduti arrivano a 35.400. Gli attualmente positivi sono 14.867 con un incremento di 134 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono 182 in piu’.