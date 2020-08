Maryna online con il video di “Lontano da te”

La webstar Maryna online con il videoclip del nuovo singolo “Lontano da te”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

È online il video ufficiale di “LONTANO DA TE” (distribuzione Artist First), il nuovo singolo, cantato in italiano e spagnolo, della webstar, cantautrice e perfomer italo – spagnola MARYNA.

Il video è un’esplosione di energia, in cui sono espressi a pieno i molteplici talenti di Maryna, non solo star del web, ma artista a 360°, cantante, attrice e ballerina, che scrive e compone le proprie canzoni in maniera indipendente. La direzione della fotografia è stata affidata a Federico Rinaldi.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Lontano da te” è un brano irresistibile che rappresenta un perfetto punto di incontro tra la melodia italiana e i sound tipici legati al mondo latino e reggaeton. L’unione tra queste sonorità travolgenti rende la cantautrice un’artista unica all’interno del panorama musicale.

“‘Lontano da te’ racconta la voglia di rincontrarsi e di viversi, rompendo le distanze e le barriere del tempo e dello spazio – spiega Maryna alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) –. Note calde come l’estate accompagnano un brano tutto da ballare e da cantare”.

Maryna

Marina Valdemoro Maino, in arte Maryna è una delle web personalities più apprezzate d’Italia con oltre 5 milioni di follower complessivi. Appassionata sin da piccola di musica, cinema e moda, dopo aver conseguito la laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità con una tesi in Storia del cinema italiano, ha iniziato, quasi per gioco, a pubblicare su Facebook video comici sul mondo delle ragazze e delle sue cover musicali, totalizzando in poco tempo milioni di visualizzazioni. L’enorme successo riscosso spinge Maryna a realizzare sempre più video parodie, musicali e sketch comici, in cui analizza, dal punto di vista femminile, diversi aspetti della vita, come relazioni amorose, scuola, lavoro e social network.

Nel 2016 approda su YouTube, la piattaforma che le consente di esprimere al meglio le sue doti artistiche e recitative e le permette di alternare contenuti più ironici a quelli più seri: il suo video intitolato “Stop alla violenza sulle donne”, per esempio, è tra i più riprodotti nelle scuole italiane con oltre 10 milioni di visualizzazioni. Il canale cresce sempre giorno dopo giorno, fino a raggiungere 1 milione di iscritti nel 2019.

Ad agosto dello scorso anno, Maryna pubblica anche il suo primo singolo, cantato interamente in spagnolo, “Cumbia Love”, che ha raggiunto oltre 400 mila stream e quasi 2 milioni di views su YouTube, entrando in Top trend su Youtube, Top challenge 2019 su Tiktok e in Top 50 Viral – Italia su Spotify. È autrice anche di un romanzo best seller, edito da Mondadori, “Cuore corazza”. È stata anche Ambassador di Vanity Fair e di Disney per Sanremo 2020, tra i top 5 youtuber e Tiktoker d’Italia.