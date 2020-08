Arcidosso dal 26 agosto si accende con Narrastorie

Torna Narrastorie, il Festival del Racconto di strada in programma ad Arcidosso (GR) dal 26 al 30 agosto con la direzione artistica di Simone Cristicchi

Torna anche quest’anno Narrastorie, il “Festival del Racconto di strada” ideato da Simone Cristicchi e realizzato dal Comune di Arcidosso e dal Centro Commerciale Naturale di Arcidosso con l’organizzazione generale di Cristina Piedimonte.

Un anno strano, un anno difficile questo 2020, un anno che però non è riuscito a fermare la voglia di fare e l’entusiasmo degli organizzatori del Festival toscano che, giunto alla quinta edizione, si terrà come sempre nelle strade e nelle piazze del borgo medievale alle pendici del Monte Amiata. Dal 26 al 30 agosto, concerti, spettacoli teatrali, incontri e letture come sempre rivolti ad adulti e bambini per riflettere e giocare insieme.

“Il primo giorno del nuovo mondo” è più di un tema. E’ un’aspirazione, un mantra da cui ripartire per aprire gli occhi sulla bellezza che ci circonda e sulla condivisione che ci arricchisce.

La sera arriveranno in Piazza Cavallotti grandi artisti come Simone Cristicchi, Eugenio Finardi, Andrea Rivera e il sacerdote Don Luigi Verdi, mentre nei pomeriggi sono previsti i laboratori artistici e teatrali per adulti e bambini.

Si comincia mercoledì 26 agosto con il laboratorio di narrazione condotto da Francesco Niccolini e Roberto Aldorasi dedicato a Amy Winehouse. Tre giorni per apprendere alcune tecniche di narrazione con l’aiuto dei due drammaturghi; sabato pomeriggio, in Piazza Cavallotti, si terrà la rappresentazione con lo spettacolo dei partecipanti al laboratorio stesso (ore 17, ingresso libero).

Sempre nel pomeriggio, doppio appuntamento dedicato ai bambini: il laboratorio artistico ‘Come in una bolla. Coloriamo il mondo con le bolle di sapone’ (dai 4 anni), a cura di Il Soffiasogni e ChissàDove (alle ore 16). Alle 17,30, ‘A ruota LibBera’, lo spettacolo con burattini di Ariele Vincenti, accompagnato da David Voci Sciabordi al piano.

Appuntamento alle 21,30 con lo spettacolo The Best(ia) of Rivera. Andrea Rivera raccoglie vent’anni della sua personale attività artistica come una summa del suo esilarante percorso dedicato al teatro-canzone. Monologhi, canzoni, video e originali dialoghi con il pubblico o con i suoi compagni di scena, per non rinunciare ad un sano divertimento, in cui ritrovare i celebri giochi di parole dell’attore, che rappresentano un nuovo modo di comunicare dell’uomo nelle sue continue alienazioni.

Giovedì 27 agosto, nuovo appuntamento con il Laboratorio artistico ad opera di Soffiasogni e ChissàDove dedicato a Frida Kalho (dai 6 anni) dal titolo ‘Guardarsi dentro. Frida allo specchio’.

Sul palco di Piazza Cavallotti arriva in serata Eugenio Finardi: il grande cantautore rock incontrerà Simone Cristicchi in un’intervista esclusiva, raccontandosi al pubblico attraverso i brani storici del suo repertorio insieme ai successi più recenti.

La giornata di venerdì 28 sarà interamente dedicata ai laboratori artistici. Alle 16, ‘Gli infiniti spazi dell’immaginazione’: lettura e laboratorio artistico su Paul Klee (dai 4 anni), a cura di Il Soffiasogni e ChissàDove. Alle 17,30 appuntamento al Parco del Pero con lo spettacolo per bambini e famiglie di e con Elisabetta Salvatori ‘In viaggio. Storie in valigia’, una valigia di storie raccolte in giro per il mondo (dai 6 anni).

Alle ore 21 partirà dalla Chiesa della Madonna Incoronata, la tradizionale processione della Madonna dell’Incoronata che attraverserà le strade e le piazze di Arcidosso con il dipinto della Madonna Incoronata; al termine del percorso si farà poi ritorno alla Chiesa.

Sabato 29 agosto, si comincia alle ore 11 con ‘Trasformanatura’, i giochi a squadre per famiglie sulla natura organizzati da Il Soffiasogni e ChissàDove.

Alle 14,30, appuntamento in Corso Toscana con la Marcia del Capercio. Alle 18,30 il concerto del trio ‘Voci del NuevoMundo’, con David Voci Sciabordi al pianoforte, Felix L. Unseld alla batteria e Gianluca Sali al contrabbasso.

La serata finale del Festival prevede un doppio appuntamento: Giovanni Piccolo in ‘La Soffitta dei sogni’, uno spettacolo che unisce teatro, magia, marionette e pupazzi animati (ore 21 in Piazza del Pero).

Alle 22 in Piazza Cavallotti Don Luigi Verdi (responsabile della Fraternità di Romena) e Simone Cristicchi in ‘Ricominciare adesso’, un dialogo tra musica e poesia, alla ricerca di un senso che ci ha cambiati profondamente. L’esperienza del lockdown ha generato riflessioni profonde in ognuno di noi, lasciando nuove consapevolezze, un segno indelebile e tanti interrogativi.

Domenica 30 agosto l’ultimo appuntamento con Narrastorie 2020. Appuntamento alle ore 16 al Parco del Pero per una nuova rappresentazione dello spettacolo di Giovanni Piccolo, ‘La soffitta dei sogni’.

Nelle scorse edizioni Narrastorie ha ospitato figure poliedriche come Marco Paolini, Mogol, Arisa, Mario Perrotta, Ascanio Celestini, Paolo Rossi, Stefano Benni, Giobbe Covatta, Ginevra Di Marco, Valerio Aprea, Enzo Iacchetti, Gnu Quartet e tanti altri ancora.

Narrastorie è organizzato dal comune di Arcidosso e dal centro commerciale naturale di Arcidosso, dalla Pro Loco di Arcidosso, con la direzione artistica di Simone Cristicchi e l’organizzazione generale di Cristina Piedimonte. Con il contributo di ENEL Green Power, Regione Toscana e della Provincia di Grosseto.

I LABORATORI DI NARRAZIONE SONO GRATUITI MA SU PRENOTAZIONE FINO A ESAURIMENTO POSTI

* i partecipanti lavoreranno su “My Amy”, un racconto di Francesco Niccolini dedicato a Amy Winehouse

* limiti di età: 18 – 50 anni;

* le candidature scritte in grassetto devono consistere in una sola pagina contenente una breve lettera di presentazione e una biografia artistica e possono essere inviate all’indirizzo robertoaldorasi@gmail.com entro venerdì 14 agosto; la selezione sarà comunicata entro lunedì 18 agosto.

GLI SPETTACOLI POMERIDIANI E I LABORATORI SOFFIASOGNI – CHISSA’DOVE SONO GRATUITI ma è necessaria la prenotazione (Fabiana 3496002087- Emanuela 3485640409).

GLI SPETTACOLI SERALI DI PIAZZA CAVALLOTTI SONO A PAGAMENTO (posto unico 15€)

– gli orari per le prenotazioni: al numero 3714339714 dal lunedì al venerdì 08:00 – 18:00; il sabato 08:00 – 13:00

– 3667472612 e punto informazioni tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00