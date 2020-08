Amazon rinnova Hunters per un’altra stagione

I cacciatori stanno per tornare: Amazon rinnova Hunters per una seconda stagione. La prima ha debuttato lo scorso 21 febbraio

E’ stata rinnovata per una seconda stagione “Hunters”, la serie thriller di successo creata da David Weil e prodotto da Jordan Peele.

La prima stagione, con Al Pacino, Logan Lerman e Jerrika Hinton, ha debuttato con successo lo scorso 21 febbraio.

La trama

Hunters, ambientata nel 1977, segue un gruppo di cacciatori di Nazisti a New York. I Cacciatori (The Hunters), così vengono chiamati da tutti, hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il Quarto Reich negli Stati Uniti.

La serie ha nel cast anche Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.

La prima stagione di Hunters, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata prodotta da Amazon Studios, Monkeypaw Productions di Peele e Sonar Entertainment, executive producer della serie è Devid Weil, che ha anche ricoperto il ruolo di showrunner, al fianco di Nikki Toscano. Alfonso Gomez-Rejon ha diretto il pilot e ha ricoperto anche il ruolo di executive producer con Win Rosenfeld di Monkeypaw Productions, Nelson McCormick e David Ellender di Sonar Entertainment.