J-Ax tra gli ospiti di IMAGinACTION a Forlì: il Festival Internazionale del Videoclip è in programma dal 27 al 29 agosto, il ricavato a Music Innovation Hub

Forlì si prepara ad ospitare la quarta edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip in calendario dal 27 al 29 agostoe organizzato da Daimon Film con la direzione artistica di Stefano Salvati. Nel frattempo viene svelato il primo grande ospite di quest’anno: J-AX.

L’artista milanese, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), riceverà il Premio per il Miglior Videoclip Italiano 2020, assegnato dalla Academy del Festival ed istituito in collaborazione con FIMI, AFI e PMI, per il suo lavoro “Una voglia assurda”. Il videoclip, pubblicato a fine maggio 2020, ha già raggiunto 6 milioni 700 mila visualizzazioni.

Nella serata del 29 agosto, moderata dal giornalista Paolo Giordano, J-AX si racconterà al pubblico ripercorrendo, attraverso le sue canzoni e videoclip, i 28 anni di carriera. Con 15 album, 56 dischi di platino, e oltre 630 milioni di visualizzazioni su YouTube, J-AX è un punto di riferimento della scena pop musicale italiana, ed è stato un precursore capace di anticipare i tempi restando costantemente in prima linea.

In questa quarta edizione di IMAGinACTION, per la rassegna “I Capolavori Immaginati”, verranno poi presentati, in anteprima mondiale, i due videoclip ufficiali di “Via con me” di Paolo Conte (una delle pietre miliari della canzone italiana nel mondo), e di “Futura” di Lucio Dalla (quest’ultimo in occasione dei 40 anni dalla pubblicazione dell’album ‘Dalla’).

Il ricavato dalla vendita dei biglietti di IMAGinACTION (escluse Iva e Siae) sarà devoluto in beneficenza per sostenere il progetto di Music Innovation Hub, in collaborazione con FIMI e Spotify a supporto dei professionisti del settore dello spettacolo, seriamente colpiti dalla crisi.