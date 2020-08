In radio “Perdere l’amore” di Tiziano Ferro

E’ da oggi in rotazione radiofonica “Perdere l’amore”, versione reinterpretata da Tiziano Ferro in featuring con Massimo Ranieri. Il brano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una delle 10 cover di “I love my radio”, progetto che unisce per la prima volta le radio italiane per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico.

L’iniziativa vede in gara 45 canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, una per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionate dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche.

Lo scorso 31 luglio si sono concluse le votazioni su ilovemyradio.it per scegliere il brano più rappresentativo di questi 45 anni. Il vincitore sarà annunciato nel corso di un grande evento live, trasmesso in diretta su tutte le radio il prossimo ottobre.