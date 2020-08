Gemitaiz e Madman, nuova data a Rock in Roma

Gemitaiz e Madman, nuova data del live a Rock in Roma 2021: appuntamento all’Ippodromo delle Capannelle il 18 giugno 2021

Rock in Roma riprogramma il live della coppia vincente del rap italiano: GEMITAIZ e MADMAN, inizialmente attesi dal vivo a Roma per il 1 luglio 2020, si esibiranno il 18 giugno 2021 all’Ippodromo delle Capannelle.

I biglietti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono già disponibili su rockinroma.com, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio. I biglietti già acquistati in prevendita restano validi per la nuova data del 2021.

“Scatola Nera Live”

Gemitaiz e Madman saranno in tour con il loro “Scatola Nera Live” da marzo 2021.

Ecco le date:

19.03.2021 Roma – Palazzo dello Sport

recupero del 09.04.2020 e successivamente del 13.11.2020

22.03.2021 Milano – Mediolanum Forum

recupero del 15.04.2020 e successivamente del 17.11.2020

28.03.2021 Napoli – Palapartenope

recupero del 18.04.2020 e successivamente del 30.11.2020

06.04.2021 Firenze – TuscanyHall

recupero del 29.04.2020 e successivamente del 01.12.2020

12.04.2021 Venaria Reale (To) – Teatro della Concordia

recupero del 24.04.2020 e successivamente del 28.11.2020

Questi, invece, gli appuntamenti del 2021 che vedranno i due rapper su alcuni dei palchi estivi più importanti d’Italia:

18.06.2021 Roma – Rock in Roma

recupero del 01.07.2020

22.06.2021 Padova – Sherwoood

recupero del 23.06.2020

10.07.2021 Brescia – Arena Campo Marte

recupero del 18.07.2020

16.07.2021 Catania – Zouk Spazio Eventi

recupero del 11.07.2020