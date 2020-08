Jaqueline online con il video di Arizona

Jaqueline online con il video del nuovo singolo Arizona: l’artista sarà anche ospite alla 25a edizione del Premio Lunezia

È disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “ARIZONA” (Ore25 / Marte Label, distribuito da Artist First – Jaqueline.lnk.to/Arizona), il brano della cantautrice e musicista JAQUELINE. L’artista, inoltre, sarà ospite alla 25a edizione del Premio Lunezia. Scritto da Jaqueline insieme a Davide Fraraccio, “ARIZONA” è un brano ipnotico e ammaliante, in cui emerge la grinta e la potenza vocale della cantautrice.

“Arizona è un viaggio dentro un labirinto di occasioni, sogni e possibilità – afferma Jaqueline alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) –. La vita ci sorprende quando tutto può sembrare ormai poco chiaro, basta accendere l’interruttore “Play” per andare avanti lungo il viaggio che ci spetta vivere. Tutti abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino, siamo noi ad affrontare la vita di tutti i giorni, siamo noi i protagonisti delle nostre scelte”.