Cringe è il nuovo singolo di Beba e Samurai Jay

Beba e Samurai Jay online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Cringe”: il brano fuori per Island Records/Universal Music Italia

Cringe è il nuovo singolo di Beba in collaborazione con Samurai Jay, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia. Cringe nasce dalla collaborazione con il giovane rapper campano Samurai Jay, un brano che ancora una volta mette in discussione le relazioni e l’approccio alla realtà che si sviluppano intorno al mondo dei social: una dimensione in cui ciascuno può simulare vite non vissute realmente e rifugiarvisi, dare più importanza ad immortalare e condividere i momenti prima di viverli, usare i social come un filtro per affrontare ogni cosa, perdendo di vista la visione della realtà.

Il brano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), decide di giocare con il concetto di “cringe”, parola abusata da chi vive sui social per definire tutto ciò che è imbarazzante. La rapper torinese utilizza infatti lo stesso slang per rivolgersi con ironia contro chi è ossessionato da questo mondo. La produzione di Cringe è curata dalla fedele collaboratrice di Beba Rossella Essence che ha trasformato il singolo in una traccia destinata ad essere suonata nei migliori club della penisola.