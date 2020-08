Contraffazione: Amazon lancia una Crimes Unit

Lotta alla contraffazione: Amazon ha annunciato di aver istituito una nuova Counterfeit Crimes Unit, un’ unità contro questo genere di crimini

Amazon ha annunciato di aver istituito una nuova Counterfeit Crimes Unit (un’ unità contro i crimini per contraffazione) dedicata a assicurare alla giustizia i venditori di prodotti contraffatti che violano la legge e le politiche di Amazon offrendo prodotti contraffatti nello store. La Counterfeit Crimes Unit di Amazon è un team globale e multidisciplinare composto da ex procuratori federali, investigatori di consolidata esperienza e data analyst che saranno impegnati nell’intenso lavoro che Amazon compie al fine di ridurre a zero la contraffazione.

L’obiettivo primario di Amazon è di impedire che un prodotto contraffatto compaia tra le offerte nel suo store e gli estesi programmi proattivi anti-contraffazione posti in essere hanno assicurato che oltre il 99,9% di tutti i prodotti visualizzati dai clienti su Amazon non abbiano ricevuto un valido reclamo per contraffazione.

Nel 2019, spiega Garantitaly, Amazon ha investito oltre 500 milioni di dollari e impiegato oltre 8.000 dipendenti per combattere le frodi, inclusa la contraffazione, e le attività messe in campo hanno portato al blocco di più di 6 miliardi di inserzioni sospette e alla sospensione di più di 2,5 milioni di account di sospetti venditori malintenzionati ancora prima che fossero in grado di mettere in vendita un solo prodotto.

La Counterfeit Crimes Unit estrarrà i dati di Amazon, raccoglierà informazioni da fonti esterne e dall’intelligence open source, e sfrutterà le proprie risorse sul campo per arrivare all’obiettivo dell’indagine. «Ogni contraffattore – spiega Dharmesh Mehta, VP Customer Trust and Partner Support di Amazon – è avvisato che sarà ritenuto responsabile nella massima misura consentita dalla legge, indipendentemente da dove tenti di vendere i propri prodotti contraffatti o da dove si trovi. Stiamo lavorando assiduamente per interrompere e smantellare queste reti criminali e ci congratuliamo con le autorità che fanno già parte di questa lotta. Sollecitiamo i governi a fornire a queste autorità gli strumenti investigativi, i finanziamenti e le risorse di cui hanno bisogno per consegnare alla giustizia i criminali della contraffazione».