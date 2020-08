Alberto Urso rinvia al 2021 tre concerti

Alberto Urso rinvia al 2021 le date di Milano, Roma e Taormina: si riparte al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 10 maggio

Alberto Urso rinvia al 2021 le date del tour. A causa del protrarsi della situazione di incertezza legata all’emergenza Covid-19, il giovane tenore e polistrumentista si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 10 maggio (recupero del 12 maggio e successivamente del 2 ottobre), all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 18 maggio (recupero del 18 maggio e successivamente del 27 settembre), al Teatro Antico di Taormina il 24 luglio (recupero del 24 luglio).

Il concerto nella Capitale si svolgerà nella Sala Sinopoli dell’Auditorium e non più nella Sala Santa Cecilia come inizialmente previsto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito di Friends & Partners.