Il TuliPark Roma apre la vendita online dei bulbi di tulipano: la riapertura al pubblico è prevista nella primavera del 2021

A causa dell’emergenza Covid-19, il TuliPark di Roma ha dovuto adattarsi e reinventarsi, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare online un mazzo di tulipani durante il difficile periodo di quarantena. In attesa della riapertura nella primavera 2021, il Tulipark lancia una nuova occasione per gli amanti dei fiori: l’apertura alla vendita dei bulbi.

I pre-ordini sono già aperti. I bulbi verranno spediti a novembre, periodo di messa a dimora. L’iniziativa nasce in un momento difficile per l’azienda che, come molte altre del nostro Paese, a causa del Coronavirus ha subito un notevole danno.