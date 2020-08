J Balvin online con il singolo Un dìa/one day

Un dìa/one day è il nuovo singolo di J Balvin disponibile sulle piattaforme digitali: il brano vede la collaborazione di Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy

La global superstar J Balvin ha annunciato sul suo profilo Instagram l’uscita del suo nuovo singolo Un dìa/one day. Brano che si appresta a diventare la prossima hit mondiale grazie alla presenza degli amici e collaboratori Bad Bunny e Tainy e della superstar della musica pop Dua Lipa.

Ma non è tutto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dato che nel post J Balvin ha annunciato la presenza di una delle attrici più amate al mondo. Quella Úrsula Corberó meglio conosciuta come Tokyodella fortunata serie di Netflix ‘La casa di carta’. ‘Un dìa/one day’ è disponibile negli store digitali italiani da pochi giorni. Il brano è disponibile anche per la programmazione radiofonica.