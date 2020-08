Francesco Monte debutta con “Siamo già domani”

Francesco Monte debutta sulla scena musicale con il brano “Siamo già domani”: il singolo è disponibile sulle piattaforme streaming

“Il canto è una passione infantile e, dopo gli applausi a ‘Tale e Quale Show’, ascoltando per la prima volta me stesso, ho capito che la mia strada doveva essere questa”.

“Siamo già domani”, il primo singolo di Francesco Monte (scritto assieme a Luca Mele e Alex Grasso, che ha curato anche l’arrangiamento assieme a Marcello Sutera), è un progetto artistico che vede alla produzione Sutera e vanta una line-up di assoluto prestigio: la voce di Monte è accompagnata dalle chitarre di Luca Colombo e Alessandro Grasso, dal basso di Marcello Sutera e dalla batteria di Daniele Chiantese con Valentina Ducros ai cori e il mastering mixato dal tecnico dei Coldplay.

La label è Olé Artist, etichetta discografica già impegnata in questo 2020 in altri progetti di spessore.

L’artista racconta alla Dire Giovani (www.diregiovani.it): “Ho sempre avuto, fin da bambino, un’infatuazione per la musica e per il canto, ma non ho mai trovato veramente il coraggio di condividere questa passione. La scintilla è scoccata con la partecipazione a ‘Tale e Quale Show’ quando, interpretando Michael Bublé, Ed Sheeran, Nek e gli altri, ho avuto quelle conferme che, forse, stavo aspettando. Dopo quelle esibizioni ho avuto il piacere e la sorpresa di leggere i complimenti di tanti importanti artisti italiani. E’ stato a quel punto che, per la prima volta, ho cominciato a pensare che il canto potesse diventare davvero qualcosa di più di una semplice, intima passione”.