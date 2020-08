Coronavirus: tampone per chi rientra da 4 Paesi

Coronavirus, tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il ministro Speranza: “Continuare su linea massima prudenza”

“Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti.” Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la nuova impennata di casi in Italia.

In precedenza erano state ancora una volta le Regioni a muoversi anticipando le decisioni del Governo. L’Emilia-Romagna aveva deciso di introdurre il tampone obbligatorio per chi si è recato in Spagna, Grecia e Malta, mentre in Puglia chi torna dai Paesi citati doveva restare 14 giorni in quarantena. In Campania invece una nuova ordinanza obbligava tutti i cittadini residenti di rientro da vacanze all’estero a segnalarsi all’Asl per essere sottoposti a test sierologici e/o tampone.

Contagi ancora in aumento

Gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute registrano 481 nuovi casi e 10 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia arriva a 251.713 mentre i deceduti si attestano a 35.225. Gli attualmente positivi sono 13.791 con un incremento di 230 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), sono 236 in più.