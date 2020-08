Alla scoperta della tecnologia dei casinò online dal vivo

Come funzionano i casinò online dal vivo, con il croupier filmato da una telecamera: ecco la tecnologia dietro a questo nuovo trend

La tecnologia corre sempre più veloce e influenza ogni ambito della nostra vita, divertimento incluso. In effetti è forse nell’ambito dei giochi digitali che si notano i progressi più notevoli per quanto riguarda la tecnologia utilizzata. Anche i casinò online si stanno trasformando grazie alla tecnologia, passando da essere semplici portali di gioco ad una riproduzione molto realistica dei casinò tradizionali, con tutti gli elementi che fanno dei giochi di casinò quel che sono.

Oggi vediamo sulla rete sempre più casinò live, che propongono dei giochi di casinò con un vero croupier in diretta. Si tratta di un giochi di casinò online che però si svolgono in un luogo fisico, una vera propria sala da gioco con tavoli, carte, dadi, roulette e tutto quello che serve. All’interno di questo studio/sala da gioco, ci sono dei croupier che hanno il compito di animare le partite e di distribuire le carte.

Non vi sono altre persone al tavolo o altri giocatori tranne il croupier e la partita è filmata grazie a delle telecamere. All’inizio la camera era una sola, ma oggi alcuni casinò live dispongono di telecamere ad angoli multipli, cosa che permette al giocatore di seguire la partita da vari punti di vista, aumentando ancora di più il realismo dell’esperienza.

Un’altra tecnologia utilizzata dai casinò dal vivo è il cosiddetto GCU (Game Control Unit), un piccolo dispositivo nascosto all’interno di ogni tavolo da gioco allo scopo di intercettare il flusso video e di convertirlo in dati per ritrasmetterlo in HD. Il suo funzionamento è un po’ complicato da spiegare, ma vi basti sapere che senza il GCU è probabile che i casinò live non esisterebbero nemmeno.

Oggi i casinò dal vivo offrono tutti i giochi in cui sia necessaria la presenza di un croupier, tra cui ovviamente roulette live online, blackjack e baccarat, spesso in diverse versioni. Non sono invece toccati da questa tecnologia i giochi individuali, senza la presenza del dealer, come le slot machine.

I vantaggi che offrono i casinò live sono tantissimi e non stupisce davvero che tanti giocatori li scelgano. Per prima cosa, la comodità: basta fare lunghi e costosi spostamenti per raggiungere la sala da gioco più vicina. Ora si può giocare in modo tradizionale anche da casa propria. La tecnologia del gioco live permette di collegare i giocatori non soltanto al sito, ma anche tra di loro e con il croupier, consentendo spesso ad ognuno di scegliere il croupier che preferisce, di vedere gli altri giocatori, di chiacchierare con loro grazie ad una live chat, di interagire con il croupier e così via, rendendo l’esperienza di gioco più immersiva, molto simile a ciò che possiamo vivere in un casinò di terra. Il tutto solo avendo a disposizione una connessione ad internet e un dispositivo tipo computer o smartphone/tablet.

Tutto questo rende i casinò live la soluzione perfetta che combina i vantaggi dei casinò di terra e i quelli dei casinò online, offrendo una soluzione che mischia elementi tradizionali essenziali all’esperienza di gioco – come una persona in carne ed ossa nel ruolo di croupier – ed elementi tecnologici. Un mix che rende il gioco più accessibile, divertente e coinvolgente che mai.